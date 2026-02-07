映画「JO１DER　SHOW　２０２５　‘WHEREVER　WE　ARE’IN　TOKYO　DOME―LIVE　FILM」公開記念舞台あいさつに出席した（前列左から）白岩瑠姫、豆原一成、川尻蓮、木全翔也（後列同）金城碧海、佐藤景瑚、與那城奨、川西拓実、河野純喜（カメラ・古本　楓）

写真拡大

　１０人組グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の川尻蓮が７日、都内で大ヒット公開中の映画「ＪＯ１ＤＥＲ　ＳＨＯＷ　２０２５　‘ＷＨＥＲＥＶＥＲ　ＷＥ　ＡＲＥ’ＩＮ　ＴＯＫＹＯ　ＤＯＭＥ―ＬＩＶＥ　ＦＩＬＭ」（先月３０日から公開、オ・ユンドン監督）公開記念舞台あいさつに出席した。

　昨年４月に行われた同グループ初の単独東京Ｄ公演が映画化。川尻は「今日もあなたとワンダーショー、ＪＯ１の川尻蓮です」と元気よくあいさつし、会場を盛り上げた。

　今作は風や水などが飛び出る迫力満点の「４ＤＸ」や「ＵＬＴＲＡ　４ＤＸ」でも上映されている。実際に体験したという川尻は「すごい臨場感もありますし、本当にその世界に入り込んでいる感じがする。視界全部がＪＯ１なので、何度でも神席が味わえる」と宣伝した。

　４月には２度目の東京Ｄ公演（８、９日）も決定。すでにリハーサルも始まっており、「この前も夜中２、３時ぐらいまでスタッフさんたちと一緒に準備もさせていただいている」と告白。「ぜひライブ会場にも遊びに来てほしいですし、たくさん期待していただければ」とファンに呼びかけた。