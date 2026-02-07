中国が「長征2号F」ロケットを打ち上げ　再使用型試験宇宙機の4回目の飛行ミッション

CASC（中国航天科技集団）は2026年2月7日、酒泉衛星発射センターから「長征2号F」ロケットを打ち上げ、再使用型試験宇宙機を軌道に投入しました。今回の飛行は同宇宙機にとって4回目のミッションとなります。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報：長征2号F（再使用型試験宇宙機）

・ロケット：長征2号F/T（Long March 2F/T）

・打ち上げ日時：日本時間 2026年2月7日12時55〜57分頃

・発射場：酒泉衛星発射センター（中国）

・ペイロード：再使用型試験宇宙機（Chinese Reusable Experimental Spacecraft）

中国の再使用型試験宇宙機は、地球への帰還能力を備えた無人の「有翼の再使用型宇宙機（スペースプレーン型）」とされています。ロケットの先端に搭載されて打ち上げられ、軌道上で一定期間運用された後、滑走路に着陸して帰還するという運用形態をとっています。その姿はほとんど公開されておらず、アメリカ軍の無人軌道試験機「X-37B」に似た形態であると推測されています。2024年にはオーストリアのアマチュア天文家Felix Schöfbänker氏が地上の望遠鏡から軌道上の同宇宙機を撮影し、後部に太陽電池パネルとみられる構造が確認できるとして話題になりました。

過去の飛行実績は以下の通りです。

1回目は2020年9月4日に打ち上げられ、同年9月6日に帰還し、ミッション期間は約2日間でした。2回目は2022年8月4日に打ち上げられ、2023年5月8日に帰還し、ミッション期間は約276日間。3回目は2023年12月14日に打ち上げられ、2024年9月6日に帰還し、ミッション期間は約268日間でした。2回目以降は軌道上での軌道変更や物体の放出なども行った可能性が指摘されており、ミッションを重ねるごとに運用内容が高度化・長期化しています。着陸地点は中国新疆ウイグル自治区のロプノール（羅布泊）にある滑走路とみられています。

3回目のミッション終了後、CNSA（中国国家航天局）は「中国の再使用型宇宙機技術の成熟度が高まっていることを示すものであり、将来の宇宙の平和利用に向けた、より便利で低コストな往復輸送手段への道を開くものだ」と成果を発表していました。

今回の4回目の飛行で同宇宙機がどの程度の期間軌道上に滞在し、どのような運用を行うかは明らかにされていません。打ち上げに使われた「長征2号F/T」は、有人宇宙船「神舟」を打ち上げる「長征2号F/G」の派生型で、4.2m径のペイロードフェアリングを搭載しており、これまでの全4回の再使用型試験宇宙機の打ち上げに用いられてきました。

関連画像・映像

【▲ 参考画像：中国の再使用型試験宇宙機の打ち上げに使われたのと同型の「長征2F」ロケット（画像は宇宙実験室「天宮2号」の打ち上げに使用された機体）（Credit: CCTV News photo）】

【▲ 参考画像：ケネディ宇宙センターの打ち上げ着陸施設（LLF）に着陸した米宇宙軍の無人軌道試験機「X-37B」（Credit: Boeing / U.S. Space Force）】

※本ミッションに関する画像・映像は公開されていません。

文／sorae編集部 速報班 編集／sorae編集部

