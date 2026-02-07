「楽天キャンプ」（７日、金武）

メジャー通算４４勝の新外国人ホセ・ウレーニャ投手（３４）＝前エンゼルス＝が今キャンプで初めてブルペンに入った。「すごくいい感じでした。暑くも寒くもなく、いい条件で投げられた。思ったよりもボールが動いていたのでよかった」と振り返った。

この日は変化球を交えて２５球。「スライダー、ツーシーム、カーブ、スプリットを多めに投げた。カットボールは今後、投げる」と話した。

投球をチェックした三木監督は「色んなこと確認しながら投げてる姿もあった。向こうでも、キャリアのある選手なので。終わった後もしっかり自分で調整していた」と信頼を寄せる。「なんか（新外国人のコントレラスとの）２人ともちょっと恥ずかしがり屋さんみたいな感じなのでマウンドではそこは出さずに。期待してます」と笑った。

メジャー時代より２週間ほど早いキャンプ合流。ウレーニャは「準備が一番大切になる。あとは生活のリズムや、日々のルーティンを作っていくこと。そこを注意しています」と日本流に順応する思い。「自分の長所は内角を攻めて、打者に気持ちよく振らせないこと。それが大きな武器なので日本でも生かして投げたい」と決意を明かした。