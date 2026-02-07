気象庁によりますと、関東甲信地方では、あす（８日）夜遅くにかけて、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるということです。

【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？７日（土）～１０日（火）関東甲信地方の雪雨シミュレーション

積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意が必要だとしています。

シミュレーション（GSM）では、7日～９日にかけて関東甲信に雪雲や雨雲があります。

※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。

７日（土）～１０日（火）の１時間ごとの雪雨シミュレーション

７日（土）

８日（日）

気象庁にとりますと、関東甲信地方は８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となるということです。



関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。



このため、関東甲信地方では８日夜遅くにかけて広い範囲で雪や雨が降り、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるということです。



７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 １５センチ

関東地方北部の平地 １０センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて １５センチ

関東地方南部の平地 １０センチ

伊豆諸島 ５センチ

甲信地方 ３０センチ



が予想されています。

８日（日）午後は？

気象庁によりますと、



８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、

関東地方北部の山地 ３０センチ

甲信地方 ２０センチ



が予想されています。



上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があるということです。

９日（月）

９日（月）午後

１０日（火）

１０日（火）午後

