【首都圏・雪の予想】東京・栃木・群馬・埼玉・茨城・千葉・神奈川・長野・山梨 7日（土）～10日（火）1時間ごとの雪雨シミュレーション「関東地方南部の平地で10センチ降雪予想」【気象庁/7日午後5時更新 関東甲信】
気象庁によりますと、関東甲信地方では、あす（８日）夜遅くにかけて、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるということです。
【画像をみる】雪はいつ、どこで降る？７日（土）～１０日（火）関東甲信地方の雪雨シミュレーション
積雪や路面の凍結による交通障害に注意・警戒し、着雪に注意が必要だとしています。
シミュレーション（GSM）では、7日～９日にかけて関東甲信に雪雲や雨雲があります。
※GSMは比較的大まかに雨・雪雲を予想する傾向があるため、局地的には雨・雪が降らないこともあります。予想にはブレ幅がありますので、最新の気象情報を確認してください。
７日（土）～１０日（火）の１時間ごとの雪雨シミュレーション
７日（土）
８日（日）
気象庁にとりますと、関東甲信地方は８日にかけて次第に強い冬型の気圧配置となり、関東地方南部から伊豆諸島付近は気圧の谷となるということです。
関東甲信地方の上空約１５００メートルに氷点下９度以下の強い寒気が流れ込む見込みです。
このため、関東甲信地方では８日夜遅くにかけて広い範囲で雪や雨が降り、山沿いや山地を中心に、平地や伊豆諸島でも大雪となる所があるということです。
７日１８時から８日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 １５センチ
関東地方北部の平地 １０センチ
箱根から多摩地方や秩父地方にかけて １５センチ
関東地方南部の平地 １０センチ
伊豆諸島 ５センチ
甲信地方 ３０センチ
が予想されています。
８日（日）午後は？
気象庁によりますと、
８日１８時から９日１８時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
関東地方北部の山地 ３０センチ
甲信地方 ２０センチ
が予想されています。
上空の寒気が予想以上に強まった場合や、降水量が多くなった場合には、警報級の大雪となる可能性があるということです。