講談社発のクロスメディアコンテンツ『ハンドレッドノート』の音楽プロジェクト『NECLOGOS』が始動
YouTube総登録者数160万人を超える、講談社発のクロスメディアコンテンツ『ハンドレッドノート』が、音楽プロジェクト『NECLOGOS』をスタートさせる。
■第1弾楽曲は水槽が楽曲提供、arumaが歌唱参加
2月7日に開催されたイベント『2026 HUNDRED NOTE WINTER FEST“ネスト山荘の悲劇ー探偵は雪山に行ってはならぬー”』内にて発表された。
本企画では、『ハンドレッドノート』で描かれたストーリーをモチーフに様々なアーティストが楽曲を制作、歌唱し、アーティストプロジェクト『NECLOGOS』として発表していく。
第1弾として“Lost Humanity／ナイトアウル”をモチーフとした楽曲「Aftermath」の制作が発表され、イベント内ではその一部が公開された。「Aftermath」は、水槽が楽曲を提供し、arumaが歌唱参加している。
楽曲の詳細を含む続報はオフィシャルサイトおよびオフィシャルSNSにて随時公開予定。今後の展開に注目だ。
■『ハンドレッドノート』とは
講談社が贈る多メディア複合コンテンツ。20XX年、犯罪都市と呼ばれるようになったTOKYO CITYを舞台に、100人の名探偵とその助手たちが頭脳を競う。
多数のキャラのオリジナルストーリーを、YouTubeアニメ、漫画、イベントなど、様々な表現で届けていく。
【STORY】
犯罪都市、TOKYO CITY。
この街の治安は、100人の｢名探偵｣によって守られている。
奇人・変人・悪人ばかりの名探偵と、彼らを支えるふたりの記録者。
個性あふれる3人一組のチームで、罪を暴き、謎を解く。
「最高の頭脳｣」の称号は、ただ一組のための王冠。
罪にまみれたこの街で天才たちの競演がはじまる。
(C) KODANSHA LTD.
■関連リンク
『ハンドレッドノート』 OFFICIAL SITE
https://hundrednote.com/
『ハンドレッドノート』 OFFICIAL X
https://x.com/hundrednote100
『ハンドレッドノート』 OFFICIAL TikTok
『ハンドレッドノート』 OFFICIAL YouTube
aruma OFFICIAL SITE
https://aruma-official.com/
水槽 OFFICIAL SITE
https://www.suisoh.com/