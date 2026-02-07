講談社発のクロスメディアコンテンツ『ハンドレッドノート』の音楽プロジェクト『NECLOGOS』が始動

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

YouTube総登録者数160万人を超える、講談社発のクロスメディアコンテンツ『ハンドレッドノート』が、音楽プロジェクト『NECLOGOS』をスタートさせる。

■第1弾楽曲は水槽が楽曲提供、arumaが歌唱参加

2月7日に開催されたイベント『2026 HUNDRED NOTE WINTER FEST“ネスト山荘の悲劇ー探偵は雪山に行ってはならぬー”』内にて発表された。

本企画では、『ハンドレッドノート』で描かれたストーリーをモチーフに様々なアーティストが楽曲を制作、歌唱し、アーティストプロジェクト『NECLOGOS』として発表していく。

第1弾として“Lost Humanity／ナイトアウル”をモチーフとした楽曲「Aftermath」の制作が発表され、イベント内ではその一部が公開された。「Aftermath」は、水槽が楽曲を提供し、arumaが歌唱参加している。

楽曲の詳細を含む続報はオフィシャルサイトおよびオフィシャルSNSにて随時公開予定。今後の展開に注目だ。

■『ハンドレッドノート』とは

講談社が贈る多メディア複合コンテンツ。20XX年、犯罪都市と呼ばれるようになったTOKYO CITYを舞台に、100人の名探偵とその助手たちが頭脳を競う。

多数のキャラのオリジナルストーリーを、YouTubeアニメ、漫画、イベントなど、様々な表現で届けていく。

【STORY】

犯罪都市、TOKYO CITY。

この街の治安は、100人の｢名探偵｣によって守られている。

奇人・変人・悪人ばかりの名探偵と、彼らを支えるふたりの記録者。

個性あふれる3人一組のチームで、罪を暴き、謎を解く。

「最高の頭脳｣」の称号は、ただ一組のための王冠。

罪にまみれたこの街で天才たちの競演がはじまる。

