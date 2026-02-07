女優の浜辺美波（25）が6日、TBS「A-Studio+」（金曜後11・00）にゲスト出演。俳優の赤楚衛二（31）について語った。

今回は、アイドルグループKis−My−Ft2の藤ヶ谷太輔が、赤楚を取材。赤楚は「浜辺ちゃん」と呼んでいる一方で、浜辺からは「衛二」と言われているという。

2人は20年公開の映画「思い、思われ、ふり、ふられ」で初共演。当時、浜辺は敬語だったが、共演を重ねて親交を深めるように。浜辺は「久しぶりに会ったのが、六人の嘘つきな大学生（24年）って作品だったんですけど。これの何日か目には、みんな“衛二さん”“衛二”でした。最初は本当にさわやかで。天然だけど、ツッコみやすい感じじゃなかったんですよ。でも、この時に会った時は、もう“衛二”が出来上がっていた」と説明した。

また、藤ヶ谷が聞いたところ「集まりたいなって思う時は浜辺さんが自ら連絡するんじゃなくて、1回、衛二に連絡する。“そろそろ集まりたいんだけど”って。それを聞いた衛二が、みんなに連絡する」とのこと。浜辺は「六人の嘘つきな大学生で仲良くなったのは、衛二さんが1番年齢が上でいてくださってたからなんだろうなと、本当に思います。お店の予約とかもしてくれてたり」と感謝した。