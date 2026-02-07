元「NEWS」でミュージシャンの手越祐也（38）が7日までに自身のインスタグラムを更新。雪国オフショットを公開した。

「今年3度目のスノーボード旅！今回は長野の白馬へ」と書き出した手越。「新潟、ニセコ、そして白馬。1シーズンに3ヶ所、全く違う県の山に行くのは人生初めてかも。メンバーは今回も、ソロのライブ・レコーディングチーム＆FCチームのみんなと。毎年恒例だから仲も良いし、朝から夕方4時までストイックに滑って、美味しいご飯食べて、部屋で飲んで語って…まさに『大人の修学旅行』って感じで最高に楽しかった！」と報告した。

続けて「そうそう、ニセコの投稿で俺のヘルメット姿が話題になってたみたいで（笑）」とコメント。「俺は3歳からスキー、スノボ歴も20年以上。安全を確認しつつ結構スピードも出すし、キッカーにも入るから（ツアー中だから今は控えてるけど）、ヘルメットはマストなんです 蒸れないし安全性も高いし、上級者ほど被ってるイメージかな。スポーツをガチンコでやる以上、怪我のリスクも考えて安全第一で楽しむのが俺の流儀」と説明した。

「この2週間ほぼ東京にいなかったけど、しっかりリフレッシュ完了！来週は T.N.T ツアーファイナルの大阪公演。またすぐ東京を離れるけど、パワー満タンでぶちかますのでよろしく！！今シーズンのスノボはこれにて終了。また来シーズン、新しいギアで行けるのを楽しみに…よし、仕事頑張ろう！」と伝えた。

ファンからは「全部かっこいい」「楽しめたようでなにより」「たくさんお写真シェアしてくれてありがとう」「安全第一！ほんとだね！プロ意識を持って楽しんでるところさすがです」「大人の修学旅行を満喫してるね」「今期最後のスノボ姿カッコ良い」「カッコいいお写真や美味しそうなお写真、景色の綺麗なお写真を沢山共有してくれてありがとう」などのコメントが寄せられた。