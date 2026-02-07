サーティワンが「サーティワンのひなまつり 2026」を、2月15日（日）から3月3日（火）までの期間限定で実施。サンリオのキャラクターとコラボレーションしたひなだんかざりの限定アイスを発売する。現在、モバイルオーダーでの予約を受け付けている。

「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」（2400円）

昨年初登場し好評だったことから、今年はさらに豪華な仕様になって登場。好きなスモールサイズのアイスクリーム5個を選べるほか、ホイップクリームやカラースプレー、キャラクターチョコレートのデコレーションが楽しめる。

ひなだんは、春らしい花や和柄をちりばめたパステルカラーのデザインで、主役となるおひなさまには十二単をまとったハローキティ、おだいりさまには今年初登場となるシナモロールがデザインされている。三人官女にはマイメロディとクロミ、そしてサーティワン初登場の元気なウサギの女のコ・ウサハナが並ぶ。

さらに、ポムポムプリン、タキシードサム、ポチャッコ、けろけろけろっぴ、ハンギョドンが五人囃子として台紙で登場し、ひなだん仕様に立ち上げて飾ることができる。オリジナルデザインのボックスに入っている。

商品はモバイルオーダーで予約することができる。予約期間は2月2日（月）から3月2日（月）午後8時までで、受け取り期間は2月15日（日）から3月3日（火）までとなる。なお、店舗での受け渡しのみで、一部対応していない店舗もある。



