2日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した坂口智隆氏と斎藤雅樹氏が、オリックス・曽谷龍平について言及した。

坂口氏は「曽谷投手は本来はもっと投げているボールからしたら、もっと勝たないといけない投手。昨年も出だしが良かっただけに、10勝しとかないと言うところで、課題も出た中でWBCに選ばれましたから、そこでいろんなことを吸収して、いい投手がいると思うので、大きくなってシーズンに戻って全然10勝できる投手」と期待しているからこそ、さらなるレベルアップを促した。

斎藤氏は「曽谷投手はWBCに選ばれたことがすごくいいきっかけになる気がしますね。いろんなことを学べると思うんですよ。周りの人がすごいばかりなので、物おじしちゃう時もあると思うんですけど、いろんなことを吸収してチームに戻ってくると、良い効果が出てくるんじゃないかな」と推測した。

曽谷は昨季21試合・114回1/3を投げ、8勝8敗、防御率4.01。プロ入り3年間で規定投球回に到達、2桁勝利は1度もない。3月に開催されるWBC日本代表に選出された今季、WBCで飛躍のきっかけを掴みたい。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』