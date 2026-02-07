宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６（報知新聞社など主催）は８日、沖縄・宮古島市陸上競技場発着の６区間８２キロで行われる。大会前日の７日、代表者会議が行われ、その後は各校のオーダーが発表された。

宮古島大学駅伝には第１０２回箱根駅伝優勝の青学大、同２位の国学院大、同３位の順大など１４校（オープン参加の連合チーム含む）が出場。１区１０・８キロ、２区１２・２キロ、３区２０・１キロ、４区１０・０キロ、５区１０・３キロ、６区１８・６キロの６区間８２キロで行われる。最長の３区がエース区間で、２番目に長い最終６区もレースの鍵を握る。

青学大は１区に昨年１１月の全日本大学駅伝１区１２位の榲山一颯（すぎやま・いぶき、１年）、２区に箱根駅伝６区３位と好走して優勝メンバーに名を連ねた石川浩輝（１年）、３区に「シン・山の神」黒田朝日（４年）の弟の黒田然（２年）を起用。２０・１キロのエース区間を任された黒田然は、体調不良の神邑亮佑（１年）に代わって急きょ宮古島入り。１日に神奈川ハーフマラソンで１時間２分２２秒の自己ベストをマークしており、連戦でタフさが求められる。原晋監督（５８）は「黒田然は疲労が残っているだろうが、その中で、速さより強さを見せてほしい。兄貴（朝日）のように現状の持てる力をすべて発揮できる選手になってほしい」と期待を込めて話した。

国学院大は６人中４人が箱根駅伝経験者。エース区間の３区は同９区３位と好走した野田顕臣（１年）が走る。最終６区は前回の箱根駅伝１０区３位の吉田蔵之介（３年）に託された。前田監督は「野田はこれからの国学院大の核となる選手。吉田は（順番を決める）アンカーとしての走りを期待しています」と主力級の選手投入の意図を説明した。

今回の箱根駅伝１４位で、２１年ぶりにシード権を逃した東洋大は、１区に箱根駅伝１区３位の松井海斗（２年）、２区に同３区１０位の迎暖人（むかえ・はると、２年）、３区に新主将の薄根大河（４年）を投入。酒井俊幸監督（４９）は「駅伝経験のある選手を序盤に置いて流れに乗りたい」と戦略の一端を明かした。

出場各校は、箱根駅伝経験者を含む多くの有力ランナーを多く起用。レベルの高い争いが期待される。

昨年大会は、最終６区で国学院大が順大を逆転し、４時間８分３８秒で大会連覇。２位に順大、３位に青学大が続いた。上位３校は、そのまま今年１月の第１０２回箱根駅伝で３位以内を占めた。「宮古島から箱根へ」は大学駅伝界で新しい格言になりつつある。

沖縄県の競技レベル向上のため、北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高、宮古島高校生・中学生連合の４チームが６区（１８・６キロ）を分割して参加する。第５中継所で、３位前後のチームのタスキリレーと同時にスタート。北山高、那覇西高、エナジックスポーツ高は６区を４分割、宮古島高校生・中学生連合は６区を５分割してタスキをつなぐ。箱根駅伝ランナーのスピードを体感することは、沖縄の中高生にとって貴重な経験となる。

大会名の「ワイドー・ズミ」は宮古島の方言で、ワイドーは「頑張れ、ファイト！」、ズミは「素晴らしい、最高！」の意味。宮古島で「頑張る」学生ランナーの「最高」の走りが期待される。

レースは８日午前９時スタートで午後１時頃にゴール予定。熱戦の模様は、同日午前８時〜午後２時までスポーツブルでライブ配信される。また、ケーブルテレビのイッツコムチャンネル、宮古テレビ、沖縄ケーブルテレビで生放送される。１５日午後２時からはＴＢＳ系列（関東ローカル）で「宮古島大学駅伝 ２０２６〜絶景を駈ける！大学駅伝開幕戦〜」として地上波でダイジェスト録画放送される。

宮古島大学駅伝ワイドー・ズミ２０２６の出場校は以下の通り。

青学大（第１０２回箱根駅伝優勝）

国学院大（同２位）

順大（同３位）

中大（同５位）

帝京大（同９位）

中央学院大（同１１位）

東海大（同１２位）

神奈川大（同１３位）

東洋大（同１４位）

日体大（同１５位）

東京国際大（同１６位）

山梨学院大（同１７位）

※早大（同４位）と立大（同２０位）は３人ずつ出場の連合チームとしてオープン参加。

今大会では「宮古島の皆さんと共に開催する駅伝大会」を目指し、チャリティー協賛を広く呼びかけている。協賛金額は１万円から１０万円。協賛金の用途は大会運営、および地元スポーツ育成の活動資金。協賛メリットとして大会公式ＨＰにてチャリティー協賛者として名前・法人名を掲載。申し込み手順など詳細は、大会ホームページに記載されている。