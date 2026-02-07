総務省が６日発表した２０２５年の家計調査について、１世帯（２人以上）あたりのギョーザ購入額で宇都宮市が全国２位となり、前年から順位を一つ上げた。

関係者は「結果に一喜一憂しない」と冷静な受け止めだ。

調査は都道府県庁所在地と政令市が対象。２５年は１位が浜松市、３位が宮崎市だった。近年は両市と宇都宮がトップ３を独占し、順位争いが注目されている。

ただ、購入額の対象は小売店で販売される生・焼きギョーザで、市が観光資源とする、店での外食や冷凍品は含まれない。市はこの調査をきっかけにギョーザによる街おこしを始めた経緯があるが、一定のイメージが定着した近年は調査結果と距離を置いている。

この日、読売新聞の取材に応じた宇都宮餃子（ギョーザ）会の鈴木章弘・専務理事兼事務局長は「絶対的な評価で『ギョーザの街』にならないといけない。順位は関係ない」と強調。佐藤栄一市長も「順位に一喜一憂するものではない。多くの来訪者が多種多様なギョーザを目的に街を回遊しており、本市はまさしくおいしさと魅力がぎっしりつまった『餃子ワンダーランド』だ」とするコメントを出した。