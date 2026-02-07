三重県鈴鹿市のコンビニエンスストアで、女性店員を刃物で刺したうえ、商品を奪ったとして近くに住む男が逮捕されました。

【写真を見る】「人を殺せば楽になれると思った」 三重・鈴鹿市のコンビニで女性店員（３２）を刺しタバコ１箱を奪ったとして近隣の無職男（２８）逮捕 女性店員は内臓に達する傷を負うも命に別状なし





事件があったのは鈴鹿市のファミリーマート鈴鹿須賀三丁目店で、7日午前3時すぎ、「コンビニ強盗で、店員が刺されたようだ」と110番通報がありました。32歳の女性店員が数か所を刺されていて、内臓に達する傷もありましたが、搬送時には意識があり命に別状はないということです。

防犯カメラの映像から警察は近くに住む無職・田中蒼馬容疑者（28）を割り出し事情を聴いたところ、女性店員を刺したことと、その後店からたばこ1箱を奪ったことを認めたため強盗殺人未遂の疑いで逮捕しました。

警察の調べに田中容疑者は「自殺して人生を終わらせたいと思った。人を殺せば楽になれると思った」などと話しているということです。