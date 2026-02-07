「プライドがあるかもわからないけど…」なぜ阿部巨人は藤川阪神に完敗したのか　岡田彰布前監督の見立て「広島とかヤクルトとか小さいことやりよる球団のほうが嫌」

阪神・岡田前監督は今季の阪神の盤石ぶりも明言している（C）産経新聞社

阪神前監督で、現オーナー付顧問の岡田彰布氏が、2月6日放送の「うどうのらじお」（ニッポン放送）に出演。フリーアナウンサーの有働由美子さんがパーソナリティーを務める番組で現在の野球界にまつわる様々な話題を語った。

番組内では自身の現役時代のキャリアからチームの指揮を執って日本一に輝いた2023年当時を振り返る話など多岐にわたった。

その中ではリスナーから「どうして阪神は巨人に強いのか？」という質問もあった。

昨季阪神は対巨人に17勝8敗。本拠地で3連勝のシーンもあるなど、相性の良さを示した。岡田前監督が指揮を執って優勝した23年も18勝6敗1分けと近年は伝統の一戦の相手に強さを見せている。

この点について聞かれると岡田氏は現役時代を振り返って「昔はな、巨人に3連戦で3連勝したらボーナスが出た」とモチベーションを高めるための舞台裏もあったとした。

そして近年巨人に苦手意識がない理由に関しては「あんまり（巨人が）変なことして来ないから がっぷり四つとか」「巨人も、今までの強い巨人の伝統か、プライドがあるかもわからないけど そんな奇襲策してこないやんか」と正々堂々と挑んできていることも要因にあがるとした。