東京六大学リーグの早大にアスリート選抜で入学する横浜・阿部葉太外野手が７日、東京・西東京市の安部球場で練習に合流した。

昨春、名門・横浜の主将としてセンバツＶに導き、入学前から小宮山悟監督（６０）に「１番・センター」の期待をかけられているスーパールーキーは「プレッシャーは少し感じていますが、そう言っていただいているのは、すごくうれしい。しっかりと実現できるように頑張りたい」と決意を述べた。

寒さが厳しく雪が舞う中でのランニング。それでも、阿部の心は熱かった。早稲田カラーのえんじのウィンドブレーカーに袖を通し「気持ちが高ぶりました」。室内練習場では指揮官の目の前でフリー打撃を行い「まずまずだったかな、と思います。これから、どんどんアピールしていければ」と言葉に力を込めた。

大学野球での目標には、六大学リーグの最多安打記録（１３１本＝明大・高山俊）の更新を挙げた。「４年生のリーグ戦が始まる頃には、そこを狙えるような数字をたたき出して行けたら。そのためにも、１年生の春からしっかり出来るように準備したい」

昨秋は神宮に足を運び、早慶戦を観戦した。応援歌の「紺碧の空」もマスター済みだという。「チームの勝利に貢献出来るように。横浜高校で培った泥臭さを見せていきたい」。甲子園のヒーローから神宮の新たなスターへ。夢の達成に向け、最初の一歩を踏み出した。