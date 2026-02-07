◇プロ野球・巨人1軍春季キャンプ 第2クール3日目(7日、宮崎市)

巨人のドラフト4位ルーキー・皆川岳飛選手が、ここまでの春季キャンプを振り返りました。

第1クールや練習での疲れや、気疲れなどもあったという皆川選手。オフには海辺を散歩したり、睡眠を取ったりなどリフレッシュができたそうで「第2クールからは新人らしくガツガツ行こうという気持ちで入りました」と明かします。さらに宮崎のおいしい食事に関しては「太りすぎないように野菜もしっかり取って…」など初々しいコメント。緊張感ものぞかせながらインタビューに応じました。

そんな皆川選手は、中央大卒の西舘勇陽投手の後輩。大学時代から仲良くしてもらっていたそうで「この前ライブBPで対戦したんですけど、その時はフォアボールだったので、また対戦する機会があればよろしくお願いしますという風にお話しして。尊敬する大先輩で、プロの厳しい世界を細かく教えてくださったので、これからもお世話になると思います」とやりとりや関係性についても明かしました。

実戦も増える今後に向けては「しっかりバッティング練習からアピールをして、実戦でも結果を残したい」と意気込んだ皆川選手。「143試合という長いシーズンなので、そこに向かって一つずつ階段を上っていければいいなと思うので。しっかりこのキャンプ期間はケガをせず、自分の実力を考えながらいけたらと思います」と語りました。