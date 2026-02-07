スピードスケート女子で２０１８年平昌五輪２冠の高木菜那さんが、著書発売を報告した。

菜那さんは７日、インスタグラムで「本日２月７日から初の書籍 『７回転んでも８回起きる』が発売開始されました！ やっと皆さんに届けられると思うとなんかワクワクしちゃいます」と報告し、著書を両手で持ち笑顔を見せるショットをアップ。

「今回の著書の中には、母、教育学博士の小塩靖崇先生、そしてアーティストの北村匠海さんとの様々なテーマでの対談が収録されています。 この本は私が大切にしてきた言葉たちが詰まっています。北村さんとはその『言葉』をテーマにお話しさせていただきました。違う形ではありますが同じ表現者として、北村さんの優しく、心あたたまる言葉たちが沢山の方にも届けられると思うとすごく嬉しいです」と著書の中身に触れ、「そしてこの本を読んでから、オリンピックを観ていただけるとアスリートがどれだけオリンピックに懸けてきているのか。この一瞬の為に、４年間どんな想いで戦ってきているのか。など少し身近に感じながら応援していただけるかなと思います」とも記した。

最後に「今日から書店に並びます！ぜひ読んでいただけると嬉しいです！」とつづり投稿を締めた。

この投稿にファンからは「書籍発売おめでとうございます」「めっちゃ可愛い菜那ちゃん」「頼んでた本届きましたよ。少し読みましたが初めから引き込まれる内容です」「楽しみ」「買わねば」「大事に読ませていただきます」などの声が寄せられている。