距離スキーの全日本障害者競技大会が７日、長野県の白馬クロスカントリー競技場で開幕した。

男女混合のスプリント・クラシカル（立位など）が行われ、３月に開幕するミラノ・コルティナ・パラリンピックで２大会連続の金メダルを狙う川除大輝（日立ソリューションズ）が優勝した。４５歳の新田佳浩（同）が２位、女子の阿部友里香（同）が３位だった。

ガッツポースでゴールした川除は、「苦手な平地の多いコースだったのでどうなるかと思ったが、自分の意識するポイントを抑えながらレースを行えたので良かった」と手応えをつかんだ様子。パラリンピック本番に向け、「前回金メダルを獲得しているので金メダルを獲得したいという思いはあるが、まずは自分の滑りをしてパラリンピック自体を楽しめたらいい」と心境を語った。

２位の新田佳浩「しっかり３本滑りきることできた」

一方、ゴール後、悔しそうな表情を見せた新田は、「自分の力が及ばなかったことは残念」と心境を明かしたが、「しっかり（予選を含め）３本滑りきることができたことに関しては非常に良かった」と語った。