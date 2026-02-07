ＴＢＳ系「Ａ−Ｓｔｕｄｉｏ＋」が６日に放送され、笑福亭鶴瓶、Ｋｉｓ−Ｍｙ−Ｆｔ２の藤ヶ谷太輔がＭＣを務めた。

この日のゲストは、女優・浜辺美波。デビュー当時を振り返り「私、１０歳頃からやっていて」と話すと、藤ヶ谷は「スタートからもうバーって忙しくなってるって感じなんですか？」と聞いた。浜辺は「いや、そんなことはもちろんなくて」と話した。

鶴瓶が「オーディションすべったことないやろ？」と聞くと、浜辺は「私、（オーディションに）受かったことが１回ぐらいしかないです。ずっとダメで…」と話した。

つづけて、浜辺は「もう、みんな、スゴいですよ。上手いですよ。『お母さん…って言いながら泣いてください』とか『怒ってください』とか。（自分は）恥ずかしくなっちゃって。子役のときってそうじゃないですか。そんな設定ないのに『お母さん探してください』『泣いてください』みたいなのが。恥ずかしい…って」と苦笑した。

鶴瓶は、浜辺が２０１１年に「第７回東宝シンデレラオーディション」でニュージェネレーション賞に輝いたことに触れて「あれ、すごい人が通ってるで。先輩方すごいよな」と同オーディションが沢口靖子、長澤まさみといった有名女優を輩出していることに感心。

浜辺は「そうなんです。先輩方はスゴいです…」とうなずき「あと、萌歌ちゃん。萌歌ちゃんがグランプリで、萌音ちゃんが審査員特別賞で。自慢の同期です」と、上白石萌音、上白石萌歌の姉妹が同期であることを笑顔で明かしていた。