松本まりか「元科捜研の主婦」撮影現場にセンス光る差し入れ「健康的で素敵」「この時期にぴったり」と反響
【モデルプレス＝2026/02/07】女優の松本まりかが2月6日、自身のInstagramを更新。自身が主演を務めるテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦」（毎週金曜よる9時〜）への差し入れショットを公開した。
【写真】41歳主演女優「健康的で素敵」センス光る差し入れ
松本は「オフショット」「現場に差し入れたみかんと」とつづり、差し入れを持った写真を投稿。片手にみかん、片手に「松本まりか様より みかんの差し入れをいただきました！ ありがとうございます！！」と書かれた紙が貼られた段ボールを持ち、舌を少し出した可愛らしいショットを披露している
この投稿にファンからは「この時期にぴったり」「健康的で素敵」「お茶目な表情も可愛い」「ビタミン摂って頑張って」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
◆松本まりか、差し入れショット公開
◆松本まりかのオフショットが話題
