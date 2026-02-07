松本まりか （C）モデルプレス

【モデルプレス＝2026/02/07】女優の松本まりかが2月6日、自身のInstagramを更新。自身が主演を務めるテレビ東京系ドラマ「元科捜研の主婦」（毎週金曜よる9時〜）への差し入れショットを公開した。

◆松本まりか、差し入れショット公開


松本は「オフショット」「現場に差し入れたみかんと」とつづり、差し入れを持った写真を投稿。片手にみかん、片手に「松本まりか様より みかんの差し入れをいただきました！ ありがとうございます！！」と書かれた紙が貼られた段ボールを持ち、舌を少し出した可愛らしいショットを披露している

◆松本まりかのオフショットが話題


この投稿にファンからは「この時期にぴったり」「健康的で素敵」「お茶目な表情も可愛い」「ビタミン摂って頑張って」などといった反響が寄せられている。（modelpress編集部）

