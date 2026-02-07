谷まりあ、美背中際立つゴールドタイトドレス姿披露「美しすぎる」「上品でエレガント」
【モデルプレス＝2026/02/07】モデル・タレントの谷まりあが2月7日、自身のInstagramを更新。都内で行われた「Beauty of the year 2026」発表会のオフショットを公開し、話題となっている。
【写真】30歳モデル、ボディラインくっきりドレス姿
谷は「Beauty of the year2026 タレント部門、アイ部門を頂きました」と自身の受賞を報告し、授賞式のオフショットを公開した。背中が開いたデザインのタイトなゴールドドレスを着用し、正面からのショットや見返りショットなどを披露している。
この投稿にファンからは「美しすぎる」「上品でエレガント」「吸い込まれそう」「女神様みたい」「スタイル抜群」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
