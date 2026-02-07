なこなこ・なごみ＆こーくん、アンダーウェアチラ見せの密着ショット披露に「かっこいい」「おしゃれ夫婦すぎる」の声
【モデルプレス＝2026/02/07】YouTuber・なこなこカップルとして活動していたなごみとこーくんが2月6日、それぞれのInstagramを更新。アンダーウェアをのぞかせたスタイリッシュな姿を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】「綺麗すぎる」人気夫婦が下着チラ見せで密着
こーくんは「Calvin Kleinバレンタインシリーズ」「今年の冬もCalvin Kleinでなごみとさらに素敵な冬を過ごせそう」とつづり、なごみとの密着ショットやソロカットを公開。ブラックのスウェットシャツにデニムを合わせ、ウエスト部分から淡いピンク色のアンダーウェアをのぞかせたコーディネートを投稿している。
また、なごみも「Live in Calvin Klein ー Valentine day」と記し、白いタンクトップにデニムを合わせたヘルシーな装いを披露。デニムのボタンを外し、ハート柄があしらわれたアンダーウェアを大胆に見せた、透明感あふれる姿を投稿している。
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「綺麗すぎる」「笑顔も素敵」「おしゃれ夫婦すぎる」「やっぱりお似合い」「憧れのカップル」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】「綺麗すぎる」人気夫婦が下着チラ見せで密着
◆なごみ＆こーくん、Calvin Kleinを着こなす姿披露
こーくんは「Calvin Kleinバレンタインシリーズ」「今年の冬もCalvin Kleinでなごみとさらに素敵な冬を過ごせそう」とつづり、なごみとの密着ショットやソロカットを公開。ブラックのスウェットシャツにデニムを合わせ、ウエスト部分から淡いピンク色のアンダーウェアをのぞかせたコーディネートを投稿している。
また、なごみも「Live in Calvin Klein ー Valentine day」と記し、白いタンクトップにデニムを合わせたヘルシーな装いを披露。デニムのボタンを外し、ハート柄があしらわれたアンダーウェアを大胆に見せた、透明感あふれる姿を投稿している。
◆なごみ＆こーくんの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「かっこいい」「綺麗すぎる」「笑顔も素敵」「おしゃれ夫婦すぎる」「やっぱりお似合い」「憧れのカップル」といった反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】