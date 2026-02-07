クラウドファンディングサービスのREADYFORでみかけた「焼きまんじゅうフェス」のプロジェクトが気になり、ちょっと調べてみたところ、起案者がメガネブランド「JINS」を展開する株式会社ジンズだと判明。

見て、食べて、遊びつくす！「焼きまんじゅうフェス」を実現したい！

メガネと焼きまんじゅうがどうしても脳内でリンクしなかったので、同社の担当者を直撃してみました。

対応してくれたのは同社地域共生事業部の石井建司さんです。

創業地の群馬でしかできない体験を届ける

これまでJINSは店舗を起点に地域の方々とともに成長する、地域共生に取り組んできました。なかでもJINS創業の地である、群馬県前橋市では地域コミュニティのハブを目指した複合施設「JINS PARK」をオープンし、地域共生事業部が中心となってJINS PARKを起点に取り組みを行っています。

例えば、JINS PARKで地域の方々がイベントを企画開催できるように場所を提供するとともに、地域共生事業部がイベント企画運営のノウハウ支援を積極的に行っています。そうした活動から、現在では年間100回以上、ほぼ毎週末にイベントが開催され、地域に活力を生んでいます。

これまで地域の方々と培ってきたイベント企画運営をさらに発展させ、地域が持つ魅力を発信するとともに、その地域が持つ可能性にひかりをあてることで、地域を盛り上げたいという想いから開催に至りました。

焼きまんじゅうをテーマにした理由は、群馬でしかできない体験を届けたいと考えた時に、幅広い世代に愛されている群馬のソウルフードであり、地域固有の文化にひかりをあてることで、その価値や面白さを再発見できると考えたからです。

地域の方々とお話する際に「私は××の焼きまんじゅうが好き」「私は××が好きだな」と聞くこともあり、独自の食文化が世代を問わず、愛されていると感じたこともきっかけでした。

地域共生事業部が地域交流の場を創出

地域共生事業部は地域が抱える課題に民間企業として向き合い、ともに成長していくことを目指して2021年9月に設立された部署です。

具体的には、JINSのビジョン「Magnify Life - まだ見ぬ、ひかりを」のもと、人々の生活を拡大し、豊かにすることを目指し、地域社会とともに成長していくことを目指して、ワークショップやイベントなどを通じた地域交流の場を創出しています。

地域共生事業グループ、飲食事業グループ、イベント運営グループ、ノーマ事業グループ、JINS GO事業グループで、全国のJINS店舗を起点としたコミュニティ創出などに取り組むなど、地域とともに成長する道を切り開く組織です。

群馬県民の群馬県民による群馬県民のためのイベント

群馬県民の方はもちろんですが、県外の方も含めて幅広い方に楽しんでいただきたいと考えています。もちろん、県外の方には馴染みの少ないものだとは思いますが、地域の文化を知って触れていただくことで、楽しんでいただけると考えています。

県内の方であれば、ご自身の地域の魅力を再発見する機会になると嬉しいです。また、当日イベント会場にお越しいただけない方にも、地域の持つ魅力を感じてもらいたい、という想いがありクラウドファンディングを実施しました。

クラウドファンディングを通して、群馬の食文化を知ってもらうとともに、イベントに限らず、焼きまんじゅう屋での焼き師体験など焼きまんじゅう尽くしの返礼品をご用意することで、イベントの枠を超え地域の文化に触れ楽しめると考えています。

●クラウドファンディングのねらい

クラウドファンディングでいただいたご支援は、主に運営費用に充てる予定です。運用費の不足分についてはJINSから負担をしてまずはイベントを開催しようと考えています。

ただ、クラウドファンディングの実施目的が、費用のご支援もありますが、一番は多くの方とともにつくりあげるプロジェクトにしたい、という思いで実施しています。

まずは焼きまんじゅうフェスを成功させたいと考えております。次の企画は、焼きまんじゅうフェスの開催を経て、検討していきます。

また、クラウドファンディングを進める中で、県内の方で地域の名産品（焼きまんじゅう以外）を盛り上げようと活動されている方から「私の地域でも〇〇フェスを一緒に開催できませんか？」といった相談もいただいてもおり、地域性をテーマにしたイベント企画が広がっていけばよいなと思っています。

焼きまんじゅうフェス概要

日程：2026年4月11日〜12日

時間：10:00〜17:00（予定）

場所：敷島公園（群馬県前橋市敷島町12 敷島公園松林）

想定来場者数：5000人〜1万人/日

入場料：入場には焼きまんじゅうパスポート（500円）が必要になります。

※画像提供：株式会社ジンズ

(執筆者: 6PAC)