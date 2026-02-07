未成年喫煙写真がSNSで流出 15歳モデル・百瀬夢奏に無期限の活動自粛処分「深くお詫び申し上げます」
モデルの百瀬夢奏（15）が、未成年でありながら喫煙している写真がSNS上に流出したことを受け、所属事務所のスペースクラフト・エージェンシーは7日、オリコンニュースの取材に「事実であることが判りました」と説明した。
【写真】所属事務所が管理する百瀬夢奏のインスタグラム
同事務所は、SNS上で拡散されている喫煙写真について「本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました」と説明。あわせて、飲酒の事実についても確認したことを明らかにした。
今回の行為について「社会人としての自覚に欠けるものであり、コンプライアンス違反として極めて重大に受け止めております」との見解を示した。その上で、「本人も深く反省しておりますが、事態の重さを鑑み」、百瀬に対して無期限の活動自粛処分を決定した。
今後の対応については、一部で厳しい意見が寄せられることを想定した上で、「本人が事実を正直に話し、心から反省している姿勢を考慮し、解雇という形ではなく、更生のための教育期間を設ける」とし、社会人としての責任を全うできるよう、指導監督していく方針を明らかにした。
また、再発防止策として、今後は全所属タレントおよびスタッフに対するコンプライアンス教育を徹底し、「二度とこのような事態を招かないよう、再発防止に全力を尽くしてまいります」と強調。「関係者の皆様、ならびにファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と謝罪している。
