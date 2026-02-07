¡ÚÃæÆü¡ÛÂçÅç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤¬²Æì¥¥ã¥ó¥×¤Ç·±¼¨¡¡µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤Î1Ç¯¤Ø¡Ö¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Ä¤«¤ß¤È¤ë·è°Õ¤ò¡×
¥×¥íÌîµå¡¦ÃæÆü¤ÎÂçÅç±§°ìÏºÂåÉ½¼èÄùÌò¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï7Æü¡¢²Æì¥¥ã¥ó¥×Îý½¬Á°¤Ë¥Á¡¼¥à¤Ø·±¼¨¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÃæÆü¤Ïº£µ¨µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÀáÌÜ¤ÎÇ¯¡£ÂçÅç¥ª¡¼¥Ê¡¼¤ÏÆ±¤¸¤¯µåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¤ÎÇ¯¤Ë¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿2024Ç¯¤Îµð¿Í¤È2025Ç¯¤Îºå¿À¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¡Ö¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Ä¤«¤ß¤È¤ë·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¡×¤È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢º£µ¨¤«¤éËÜµòÃÏ¡¦¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¤Ë¿·Àß¤µ¤ì¤ë¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤Ê¤É¤Ë¤â¸ÀµÚ¤·¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤¹Áª¼ê¤¿¤Á¤Îº£µ¨¤Î³èÌö¤ò´ê¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Å·¸õ¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¡¢ÎãÇ¯°Ê¾å¤Ë¸µµ¤¤è¤¯¡¢¤¤¤¤ÃÃÎý¤¬ÀÑ¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤ÏµåÃÄÁÏÀß90¼þÇ¯¡¢ÃæÆü¿·Ê¹¼Ò¤âÁÏ¶È140Ç¯¤ÎÂç¤¤ÊÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ç¤¹¡£¥¸¥ã¥¤¥¢¥ó¥Ä¡¢¥¿¥¤¥¬¡¼¥¹¤ËÂ³¤¤¤Æ¡¢¥Ú¥Ê¥ó¥È¤Ä¤«¤ß¤È¤ë·è°Õ¤ò»ý¤Ã¤ÆÀï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
º£Ç¯¤ÎÂç²Ï¥É¥é¥Þ¤Ï¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¡£Ì¾¸Å²°¤«¤éÅ·²¼¤ò¼è¤Ã¤¿½¨µÈ¤Ë¤¢¤ä¤«¤Ã¤Æ¡¢ÄºÅÀ¤òÌÜ»Ø¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
ËÜµòÃÏ¥Ð¥ó¥Æ¥ê¥ó¥É¡¼¥à¥Ê¥´¥ä¤Ë¤Ï¡¢¥Û¡¼¥à¥é¥ó¥¦¥¤¥ó¥°¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤È¤Ï°ã¤¦Ìîµå¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀ®²Ì¤òÈ¯´ø¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¯¤ì¤°¤ì¤â¤±¤¬¤Ëµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¡¢»Ä¤ê¤Î¥¥ã¥ó¥×¤ò²á¤´¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£º£Ç¯¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£