TRFのDJ KOO（64）が、6日深夜放送のTBS系「有田哲平とコスられない街」（金曜深夜0時53分）に出演。お笑いコンビ、くりぃむしちゅーの有田哲平（55）に疑問をぶつけた。

有田をメインにKOO、女優の大友花恋（26）、歌手の鈴木亜美（43）が東京・麻布十番を待ちブラ。

大友に「KOOさんと有田さんは、ご関係はどんな感じなんですか」と聞かれると、有田は「ないです」。するとKOOが「ちょっと待って」とすかさず反論した。

有田が「共演させていただく関係…なんだったら（KOOは）、元は芸人ですからね」とKOOに振った。KOOは「やっていたんですよ」と、バラエティー番組でDJネタをやっていたことを明かした。

KOOは「有田さんと番組でご一緒するじゃないですか。ぶっちゃけ、あんまり僕に興味ないんですよ」と明かした。有田は「そんなことはないですよ」と大笑い。KOOは続けて「僕が何か言っても、拾ってくれないんです。だから、僕、有田さん好きなのに、ハマってないのかな、ってずっと思っていて」と話した。

鈴木が有田に「どういう気持ちなんですか？」と聞くと、有田は「そんなこと意識していませんでしたけど、そう思われているっていうことは、好きじゃないのかもしれませんね」と言って笑わせた。