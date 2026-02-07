「ランチョンマットひいてからパスタ作って持ってきたらコレ」



【写真】握手させてくれた猫さん…すましたお顔で“ファンサービス”です

そんなコメントが添えられた写真が、「猫あるある」と話題です。写っているのは、三毛猫の「てぃらの」ちゃん（1歳・女の子）。飼い主さんは、食卓にランチョンマットを敷いて食事の準備をしたあと、キッチンでパスタの調理にとりかかりました。



しばらくして完成したパスタを持ってテーブルに戻ると――そこには、ランチョンマットの上に座り込んだてぃらのちゃんの姿が。グレーのランチョンマットに、てぃらのちゃんの深みのある三毛柄がよく映えて、素敵なコーディネートになっています。当のてぃらのちゃんは、耳を少し後ろに向けて、戻ってきた飼い主さんの様子をうかがっているようです。



パスタを片手に、どうしたものかと立ち尽くす飼い主さんの戸惑いが伝わってくる一枚に、5.7万件超の“いいね”が集まり、「絶対乗りますね」「3色のおまんじゅうみたい」など、さまざまな声が寄せられています。Xユーザー・てぃらのさん（@tyranno_fairy）にお話を伺いました。



まるで“椅子取りゲーム” 隙をついて陣取ったてぃらのちゃん

ーー撮影時の状況を教えてください。



「お昼ご飯の時の出来事でした。ランチョンマットを敷いてから戻るまで10分ほどだったと思います。ランチョンマットの上に少しだけ座ることは稀にあるのですが、こんなに思いっきりくつろいでいるのは初めてでした」



ーーこの光景を目にした感想は？



「まずは困惑しました（笑）。そして、かわいいという気持ちと面白いという気持ちが混ざって、笑いながら写真を撮りました」



ーーこのあと、どうなりましたか。



「『どいて〜パスタ置けないよ〜』と話しかけたら、伝わったのかわかりませんが、しぶしぶ移動してくれました（笑）」



ーーふだん、どのような性格ですか。



「てぃらのという名前は、ティラノサウルスが由来なのですが、暴君という意味なのだそうです。その名の通り、人間のことなどおかまいなしという暴君っぷりで、やんちゃでイタズラ好きです。かまってほしいときは、いきなり猫パンチをして逃げます。



冬は人間の膝の上に乗るのが大好きなのですが、降ろそうとすると『ニャーニャー』と鳴いて猛抗議したあと、噛みついてきます（笑）。そんなところがかわいらしくて、たまりません」



リプライ欄には、思わず共感してしまった人たちから、クスッと笑える声が次々と寄せられています。



「丸くてかわいい」

「あるあるですね」

「にゃんちょんマット」

「これ絶対やられるやつ」

「食べちゃっていいのかな？」

「デザートが先に乗ってますね」

「まずは猫を吸えってことですね」

「敷かれたものには、とりあえず座る」

「デザートの？ でっかいみたらし団子」

「うちも何でもひいたり置いたりすると絶対乗ります」

「ランチョンマットでもネコホイホイできるんだなぁ」

「猫いる人にはアルアルですよね！ 3色のおまんじゅうみたい」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）