¶¦±é¼Ô¤Ë°Ï¤Þ¤ì¡¢²ÖÂ«¤ò¼ê¤ËÁÇÅ¨¤Ê¾Ð´é
¡¡Àè·îABC¥Æ¥ì¥Ó¤òÂà¼Ò¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎàÈÖÁÈÂ´¶Èá¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ë¥å¡¼¥¹¾ðÊóÈÖÁÈ¡Ö¶µ¤¨¤Æ!¥Ë¥å¡¼¥¹¥é¥¤¥Ö ÀµµÁ¤Î¥ß¥«¥¿¡×(Ä«ÆüÊüÁ÷)¤Î¡¢Àè·î31Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿²ó¤ÇÈÖÁÈ¤òÂ´¶È¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ºòÇ¯¤«¤é¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¿ÅìÎ±²À¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡£¶¦±é¼Ô¤ò¸ò¤¨¤¿Åì¥¢¥Ê¤ÎÂ´¶È¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÈÖÁÈ¤ÎX¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¡¢È¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¾Ð´é¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ëÅì¥¢¥Ê¤ÎÈÖÁÈÂ´¶È¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤Þ¤¿¤É¤³¤«¤ÎÈÖÁÈ¤Ç´Ñ¤ì¤ëÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Öº£¸å¤Î³èÌö¤ò±þ±ç¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¼ä¤·¤¤¤Ê¤¢¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Åì¥¢¥Ê¤Ï2020Ç¯¤ËÂçºåÂç³Ø¤òÂ´¶È¸å¡¢ABC¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤È¤·¤ÆÆþ¼Ò¡£Àè·îÂà¼Ò¤·¡¢¸½ºß¤ÏÅìµþÂç³ØÂç³Ø±¡Èþ³Ø¤Ç·Ý½Ñ³Ø¸¦µæ¼¼¤Ë½êÂ°¡£ÍýÏÀ¤È¼ÂÁ©¤«¤é¤ÎÎ¾ÌÌ¤«¤é¥¢¡¼¥È¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£