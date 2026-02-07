¡Ö¤Þ¤¹¤Þ¤¹»÷¤ÆÍè¤¿¡Ä¡×Éã¤ÏÊ¿´´ÆóÏ¯¤µ¤ó¡ªà·ã»÷á¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥ÉÇÐÍ¥Â©»Òà¥À¥ó¥Ç¥£ÊÑËÆá51ºÐ¤Î»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÉ÷³Ê¤¬½Ð¤ÆÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ö¿ä¤·¤¿¤¤¡×
¶»¸µ¤¶¤Ã¤¯¤ê¥ª¡¼¥×¥ó¡Ä¥ï¥¤¥ë¥É¥¹¡¼¥Ä¡ª
¡¡Éã¤âÊì¤âÌ¾Í¥¡Ä¡£¼«¿È¤âÀ¤³¦Åª¤Ë³èÌö¤¹¤ë51ºÐÇÐÍ¥¤¬¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÌ¥ÎÏºÝÎ©¤Ä»Ñ¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤À¡£
¡¡27Æü¸ø³«¤òÁ°¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¤ÈÆüËÜ¤Î¹ñºÝ¶¦Æ±À½ºî±Ç²è¡Ö¥ì¥ó¥¿¥ë¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤Î¾Ò²ð¤Ê¤É¤Ç¶á±Æ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÊ¿³ÙÂç¡£ÉñÂæ°§»¢¤ËÅÐÃÅ¤·¤¿ºÝ¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡É¦¤òÃß¤¨¡¢¶»¸µ¤¬³«¤¤¤¿¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ë¥¹¡¼¥Ä¤òÃå¤³¤Ê¤·¤¿Ê¿¤¬¥À¥ó¥Ç¥£¤ÊÊ·°Ïµ¤¤òÉº¤ï¤»¥Ý¡¼¥º¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Éã¤ËÊ¿´´ÆóÏ¯¤µ¤ó(µýÇ¯82)¡¢Êì¤Ëº´µ×´ÖÎÉ»Ò(86)¤ò»ý¤ÄÊ¿¤Ë¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ª¡ª¡×¡Ö¿ä¤·¤¿¤¤¡×¡ÖÉ÷³Ê¤¬½Ð¤ÆÍè¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤Í¡£¤ªÉãÍÍ¤Ë¤â»÷¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖËÜÅö¤ËºÐ¤ò½Å¤Í¤Æ¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¤ªÉãÍÍ¤Ë»÷¤Æ¡Ä¡×¡Ö¤ª¼ã¤¤»þ¤è¤ê¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¡ª¥¤¥±¥ª¥¸¡×¡ÖÌ¥ÎÏÅª¤Ê´é¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Ê¿¤Ï2020Ç¯¤Ë¼ç±é¤·¤¿Netflix¥É¥é¥Þ¡ÖGiri/Haji¡×¤Ç±Ñ¹ñ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¥Æ¥ì¥ÓÉôÌç¤Î¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¤Û¤«¡¢24Ç¯¤ÎÂè76²ó¥¨¥ß¡¼¾Þ¤Ç½õ±éÃËÍ¥¾Þ¡Ê¡ÖSHOGUN ¾·³¡×¡Ë¤Ë¥Î¥ß¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉñÂæ¤Ç³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£