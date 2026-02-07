◆明治安田J2・J3百年構想リーグ WEST―B 北九州1―3鳥取（7日、ミクニワールドスタジアム北九州）

特別大会のJ2・J3百年構想リーグが始まり、昨季J3で8位のギラヴァンツ北九州が同11位のガイナーレ鳥取に逆転負けを喫した。

互いに昨季から大幅に戦力が入れ替わった。北九州は昨季J3リーグ戦で2戦2敗した難敵に、この日も前半から苦戦。それでも再三のピンチをしのぐと、32分にJ2今治から加入したDF西袋裕太が右CKを右足で合わせて先制した。しかし直後に鳥取のMF東條敦輝に決められ、1―1で前半を終えた。

後半も北九州は防戦模様。12分に中央を破られ、鳥取のFW三木直土に勝ち越し点を決められた。終了間際にもダメ押しの3点目を入れられ、ここ2年課題になっているホームゲームで痛い黒星発進となった。

J2・J3百年構想リーグはシーズン以降を控え、6月まで開催。J2とJ3の計40クラブを10クラブずつの4グループに分け、ホームアンドアウェー方式の総当たり戦「地域リーグラウンド」を実施する。各グループの同順位同士がプレーオフラウンドでトーナメント方式の順位決定戦を行い、最終順位を決める。昇降格はない。北九州や鳥取がいるWEST―Bの残り4試合は8日に実施する。（記録は速報値）

【WEST―Bの開幕戦】（左がホーム）

北九州1―3鳥取

熊本―山口（えがお健康スタジアム）

大分―滋賀（クラサスドーム大分）

鹿児島―宮崎（白波スタジアム）

琉球―鳥栖（沖縄県総合運動公園陸上競技場）