¥®¥ã¥Ã¥×¤¬ÀäÂç!¾×·â¥·¥ç¥Ã¥È
¡¡Ê¼¸Ë¸©É±Ï©»Ô¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡ÖKRD8¡×¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤à¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õá¥·¥ç¥Ã¥È¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÆ±°ì¿ÍÊª¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤ON¡¦OFF¤Î¿¶¤êÉý¡£¤³¤ì¤¬35ºÐ¡¢¸½Ìò¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¼ÂÎÏ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢¿²µ¯¤¼Ì¿¿¤È¥¢¥¤¥É¥ë¤È¤·¤Æ¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÎ©¤Ä¼Ì¿¿¤òÊÂ¤Ù¤ÆÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï½ÇÉã¤Ë¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¿ØÆâÃÒÂ§¤ò»ý¤ÄµÜÏÆÉñ°Í(35)¡£
¡¡¿²µ¯¤¤Î¼Ì¿¿¤ÏÀ¸µ¤¤Î¤Ê¤¤Ã¦ÎÏ´¶Éº¤¦µÜÏÆ¤¬¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¾å¤Î¼Ì¿¿¤Ï¥¥é¥¥é¤È¤·¤¿Â¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥¢¥¤¥É¥ë¡¦¥ª¡¼¥éËþÅÀ¤ÎµÜÏÆ¤¬¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤Î¥®¥ã¥Ã¥×Âç¤Î¾×·â¥ª¥ó¡¦¥ª¥Õ¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡Ö¤È¤Ê¤ê¤Î¥È¥í¥í¤Î¡¢¥µ¥Ä¥¤È¥á¥¤¤Î¥«¡¼¥Á¥ã¥ó¤è¤ê¶ñ¹ç°¤½¤¦¤ä¤ó¤±¡×¡Ö¼Ì¿¿¤Î¥Á¥ç¥¤¥¹¤è¡¢¤Æ¤«¤¤¤¤¤ó¤«?¡×¡Ö¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¹¥´¶»ý¤Æ¤ë¡×¡Ö¤É¤Á¤é¤â°¦¤ª¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¡Ö35ºÍ¤é¤·¤¤ÈèÏ«´¶½Ð¤Æ¤ë¡×¡Ö¥ª¥Õ¤¬¤¹¤Ç¤ËÈþ¿Í¡×¡Ö¿Í¤ÎÀ¸µ¤¤òµÛ¤¤¼è¤ê¸æÇ¯1035ºÐ¤ÎÍÅ½÷¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£