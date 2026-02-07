PK戦の駆け引きは？ 確実に成功させて勝利に貢献した佐藤龍之介が明かす「甘いコースに打ったら入らないので...」【FC東京】
鹿島とのJ１百年構想リーグ開幕戦はベンチスタート。岡山からFC東京にレンタルバックした佐藤龍之介は、63分に途中出場し、１−１で迎えたPK戦では５人目のキッカーを務めた。
決めれば勝利というシチュエーションで、背番号23はしっかりと成功させた。PK戦のスコアは５−４でFC東京が白星を掴んだ。
「自分次第なので、そこは自分を信じて。仲間がつないでくれたので、自信を持って蹴れました」
試合後のフラッシュインタビューでそう振り返った佐藤。敵GKとの駆け引きに関しては、「思い切って。甘いコースに打ったら入らないので、真ん中に蹴りました」という。
また「得点を取りたかったので、悔しい思いもあります」と話しつつ、「次につながる試合だった」とも。手応えを掴んだ19歳MFは今季の目標を問われると、「FC東京で優勝したいと思います」と力をこめた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】度胸満点のPK。19歳MFがぶち込んだ渾身の一撃
