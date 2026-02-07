「それ決める!?」開幕プロデビューの18歳新鋭FWが衝撃ゴラッソ！ “仙台の宝”のロングループ弾に脚光「本当にルーキーか」「彼まじでエースになるぞ」
ベガルタ仙台は２月７日、J２・J３百年構想リーグの地域リーグラウンド第１節で栃木シティと敵地で対戦し、４−１で快勝。この試合で18歳の新鋭が衝撃のゴラッソを挙げた。
３−１とリードして迎えた52分、最終ラインからのロングボールを前線で古屋歩夢が巧みに収めると、飛び出してきていたGKの位置を見極め、ペナルティエリア手前左から右足でふわりとしたシュートを放つ。これがGKの頭上を越えてゴール右に吸い込まれた。
今季、ユースから昇格した期待のストライカーが、開幕戦でのスタメン抜擢に応える圧巻のダメ押し弾。これにはSNS上でファンから以下のような称賛の声が相次いだ。
「すげーw」
「それ決める!?」
「素晴らしすぎる」
「天才ゴールじゃん」
「世代別代表入りも可能性あり」
「仙台の宝」
「ほんとにえぐいルーキーきた」
「本当にルーキーか」
「ベガルタの未来は明るい」
「ビューティフルゴールだ」
「彼まじでエースになるぞ」
仙台の未来を担う逸材が、プロデビュー戦で特大のインパクトを見せつけた。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】仙台の18歳有望株がプロデビュー戦で決めた圧巻ループ弾！
