◆明治安田Ｊ１百年構想リーグ▽第１節 千葉０―２浦和（７日・フクダ電子アリーナ）

アウェーで開幕戦を迎えた浦和が、１７年ぶりにＪ１昇格した千葉に２―０で勝利し、白星スタートを切った。前半５分にＭＦ松尾佑介のＰＫで先制し、同１２分には松尾の仕掛けからこぼれ球を大卒ルーキーＦＷ肥田野蓮治が決めて追加点。スピードあふれる２人が裏のスペースを突く動きやハイプレスでその足を生かし、２得点に絡んだ結果に、浦和のマチェイ・スコルジャ監督は「キャンプから取り組んできた肥田野蓮治と松尾佑介の連係は非常によかった」と振り返った。

また指揮官は、センターバックでコンビを組んだ宮本優太と根本健太のふたりについても「彼らはとてもいいプレーをしてくれた。今後の数試合ではミスもつきものだと思いますが、同じ組み合わせでプレーすることは必要だと思います。ビルドアップのことを考えても、おもしろい組み合わせ」と評価。リーダーシップにあふれ、細かいラインの上げ下げなどで無失点に貢献した宮本と、高い身体能力と左足の精度を生かしてプレーした根本のコンビにも、さらなる熟成を期待していた。