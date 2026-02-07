１０人組グローバルボーイズグループ「ＪＯ１」の與那城奨が７日、都内で大ヒット公開中の映画「ＪＯ１ＤＥＲ ＳＨＯＷ ２０２５ ‘ＷＨＥＲＥＶＥＲ ＷＥ ＡＲＥ’ＩＮ ＴＯＫＹＯ ＤＯＭＥ―ＬＩＶＥ ＦＩＬＭ」（先月３０日から公開、オ・ユンドン監督）公開記念舞台あいさつに出席した。

昨年４月に行われた同グループ初の単独東京Ｄ公演が映画化。前日にメンバーの佐藤景瑚と河野純喜とフットサルをしたことを明かした與那城は「たくさんの方が見てくださって、本当にありがとうございます」と感謝した。

今作を鑑賞し、「ガヤガヤしながら映画見るのは楽しいですし、本当にあのみんなかっこいいですよ」と笑顔。「前回のライブは、みんなで話し合ってできたライブなので、超していくにはどうしたらいいかな、みたいなのを改めて話し合いました」と４月に控える東京Ｄ公演（８、９日）へのヒントにしたことも明かした。

共に鑑賞したメンバーから苦言を呈される場面も。佐藤から「（ライブ中の）指ハートが多い。前半だけで２０回くらいやってる」と暴露されると「自分で見てびっくりした。なんせ、僕これ一本でやってますから」とタジタジだった。