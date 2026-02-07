牝馬、2枠のお供に3枠』



【動画】きさらぎ賞（GIII）立チョイ｜https://youtu.be/irmtr3SoWis



テレビ東京・立川周アナから『第66回きさらぎ賞（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

■第66回きさらぎ賞（GIII）枠順

2026年2月8日（日）2回京都4日 発走時刻：15時30分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 ゾロアストロ（牡3 T.ハマーハンセン）

2-2 エムズビギン（牡3 川田将雅）

3-3 サトノアイボリー（牡3 団野大成）

4-4 ゴーイントゥスカイ（牡3 荻野極）

5-5 ストームゲイル（牡3 吉村誠之助）

6-6 コレオシークエンス（牡3 浜中俊）

7-7 ラフターラインズ（牝3 藤岡佑介）

8-8 ショウナンガルフ（牡3 横山和生）

8-9 ローベルクランツ（牡3 松山弘平）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

