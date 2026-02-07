【東京新聞杯】立川周アナのチョイ足しキーワード『4歳馬、前走GIか3勝クラス、前走2ケタ着順に注目』
【動画】東京新聞杯（GIII）立チョイ｜https://youtu.be/KU66AOJVNEo
テレビ東京・立川周アナから『第66回きさらぎ賞（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！
■第76回東京新聞杯（GIII）枠順
2026年2月8日（日）1回東京4日 発走時刻：15時45分
枠順 馬名（性齢 騎手）
1-1 シャンパンカラー（牡6 岩田康誠）
1-2 ラヴァンダ（牝5 岩田望来）
2-3 シリウスコルト（牡5 三浦皇成）
2-4 マジックサンズ（牡4 武豊）
3-5 エルトンバローズ（牡6 津村明秀）
3-6 オフトレイル（牡5 菅原明良）
4-7 トロヴァトーレ（牡5 C.ルメール）
4-8 ヤマニンサルバム（牡7 小崎綾也）
5-9 サクラトゥジュール（セ9 R.キング）
5-10 エンペラーズソード（セ4 原優介）
6-11 レッドモンレーヴ（牡7 佐々木大輔）
6-12 ウォーターリヒト（牡5 高杉吏麒）
7-13 メイショウチタン（牡9 吉田豊）
7-14 ミッキーゴージャス（牝6 横山典弘）
8-15 ウンブライル（牝6 戸崎圭太）
8-16 ブエナオンダ（牡5 横山武史）
※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。
