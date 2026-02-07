【東京新聞杯】立川周アナのチョイ足しキーワード『4歳馬、前走GIか3勝クラス、前走2ケタ着順に注目』



【動画】東京新聞杯（GIII）立チョイ｜https://youtu.be/KU66AOJVNEo



テレビ東京・立川周アナから『第66回きさらぎ賞（GIII）』のチョイ足しキーワードをお届け！

■第76回東京新聞杯（GIII）枠順

2026年2月8日（日）1回東京4日 発走時刻：15時45分

枠順 馬名（性齢 騎手）

1-1 シャンパンカラー（牡6 岩田康誠）

1-2 ラヴァンダ（牝5 岩田望来）

2-3 シリウスコルト（牡5 三浦皇成）

2-4 マジックサンズ（牡4 武豊）

3-5 エルトンバローズ（牡6 津村明秀）

3-6 オフトレイル（牡5 菅原明良）

4-7 トロヴァトーレ（牡5 C.ルメール）

4-8 ヤマニンサルバム（牡7 小崎綾也）

5-9 サクラトゥジュール（セ9 R.キング）

5-10 エンペラーズソード（セ4 原優介）

6-11 レッドモンレーヴ（牡7 佐々木大輔）

6-12 ウォーターリヒト（牡5 高杉吏麒）

7-13 メイショウチタン（牡9 吉田豊）

7-14 ミッキーゴージャス（牝6 横山典弘）

8-15 ウンブライル（牝6 戸崎圭太）

8-16 ブエナオンダ（牡5 横山武史）

※出馬表・成績・オッズ等は主催者発表のものと照合してください。

