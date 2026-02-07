º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¡M!LK¥ê¡¼¥À¡¼¡¦µÈÅÄ¿Î¿Í¤ÎÉñÂæ¤Ë¥á¥ó¥Ð¡¼½¸·ë¡ª¡Ö¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¥¥¹´é¼Ì¿¿¤â
¡¡ÃËÀ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖM!LK¡×¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÇÐÍ¥¤Îº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ê27¡Ë¤¬7Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤ÎSNS¤ò¹¹¿·¡£¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎµÈÅÄ¿Î¿Í¡Ê26¡Ë¤Î½Ð±é¤¹¤ëÉñÂæ¤ò¥á¥ó¥Ð¡¼Á´°÷¤Ç´Ñ·à¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¡¢5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖFINAL FANTASY BRAVE EXVIUS ¸¸±ÆÀïÁè THE STAGE ¶¡×¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëµÈÅÄ¡£º´Ìî¤ÏX¤Ç¡ÖÍ§Ã£¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¶âÈ±»Ñ¤ÎµÈÅÄ¤ò¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤·¤¿5¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¤â¡¢¡ÖÍ§Ã£¤ÎÉñÂæ´Ñ¤Æ¤¤¿¡¡¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤ÈÀä»¿¡£µÈÅÄ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤Ë¥¥¹¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤âÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤À¤Í¡×¡ÖºÇ¹â¡×¡Ö¤¹¤Æ¤¡×¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤ª¸ý¤«¤ï¤Á¤¤¡×¡Ö¤Á¤å¡¼¤·¤Æ¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£