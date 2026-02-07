山形、雪が降るニッパツ開幕戦で横浜FCを撃破! 序盤にディサロ&岡本一真のゴールで先行→反撃を1点に抑える
[2.7 J2・J3百年構想リーグEAST-A第1節 横浜FC 1-2 山形 ニッパツ]
J2・J3百年構想リーグEAST-A第1節が7日に開催され、モンテディオ山形が敵地ニッパツ三ツ沢球技場で横浜FCを2-1で下した。
雪が舞う中、先にスコアを動かしたのは山形。前半5分、右サイドのFW氣田亮真がクロスを送ると、ボランチの位置から飛び出したMF寺山翼が頭で合わせる。左ポストに当たるが、跳ね返りをFWディサロ燦シルヴァーノが左足で蹴り込み、オープニングゴールを挙げた。
前半8分には左サイドに流れた氣田が突破から折り返す。右サイドバックのDF岡本一真が左足で押し込み、早い時間帯に2-0とした。
横浜FCは山形の粘り強い守備を前にゴールを割れずにいたが、後半30分にMF村田透馬が右足でミドルシュートを決め、1点を返す。しかし、反撃はここまでとなり、ホームで開幕黒星。山形が白星スタートを飾った。
