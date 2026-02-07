新戦力躍動の甲府がカズ先発の福島に快勝!大卒ルーキーFWミケーレも途中出場初ゴール!!
[2.7 J2・J3百年構想リーグEAST-B第1節 甲府4-1福島 JITス]
ヴァンフォーレ甲府が百年構想リーグの好発進を決めた。ホームで迎えた開幕戦だったが、対戦相手の福島ユナイテッドFCで、最年長出場記録を先発で更新したFW三浦知良が注目される試合になったが、4-1で快勝した。
新戦力が力を発揮した。MF安田虎士朗(←FC東京)やFW藤井一志(←大宮)、DF福井啓太(←大宮)、MF武井成豪(←FC大阪)が先発した甲府は、前半3分、藤井のアシストからFW三平和司が決めて、あっさりと先制に成功する。
前半28分にはGK河田晃兵がFW芦部晃生との接触で与えたPKをFW樋口寛規に決められて同点とされたが、同40分に三平のアシストから藤井が決めて勝ち越し。さらに同42分にはMF荒木翔にも得点が生まれて、リードを広げた。
後半に入ると後半19分から出場した大卒ルーキーのFWスタチオーリ・ミケーレ(←日本体育大)が存在感をみせる。積極的にシュートを放つと、後半38分にはMF大島康樹の左クロスにダイビングヘッドで飛び込んで、初出場初ゴールを奪ってみせた。
一方の福島は58歳346日にJリーグ最年長出場記録を更新したカズが前半20分で途中交代。直後に同点に追いつく粘りをみせたが、開幕戦は黒星となった。
ヴァンフォーレ甲府が百年構想リーグの好発進を決めた。ホームで迎えた開幕戦だったが、対戦相手の福島ユナイテッドFCで、最年長出場記録を先発で更新したFW三浦知良が注目される試合になったが、4-1で快勝した。
新戦力が力を発揮した。MF安田虎士朗(←FC東京)やFW藤井一志(←大宮)、DF福井啓太(←大宮)、MF武井成豪(←FC大阪)が先発した甲府は、前半3分、藤井のアシストからFW三平和司が決めて、あっさりと先制に成功する。
後半に入ると後半19分から出場した大卒ルーキーのFWスタチオーリ・ミケーレ(←日本体育大)が存在感をみせる。積極的にシュートを放つと、後半38分にはMF大島康樹の左クロスにダイビングヘッドで飛び込んで、初出場初ゴールを奪ってみせた。
一方の福島は58歳346日にJリーグ最年長出場記録を更新したカズが前半20分で途中交代。直後に同点に追いつく粘りをみせたが、開幕戦は黒星となった。