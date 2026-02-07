ココアブラウニー


『たま卵ごはん』でおなじみの、食べるのが大好きなイラストレーター・杏耶さん。毎日幸せな食生活を楽しんでいたら、気づけば20kgも増えて人生最高体重になってしまっていたんだそう。

そんな中でも「ダイエット中だということを忘れる満足感」「栄養バランスが考えられている」「ひと皿で一食がまかなえるので考えるのが楽ちん」というレシピで、見事体重を落とすことに成功！

コンロ不要のレンチン調理で、我慢せずにダイエットできたという杏耶さんおすすめレシピをご紹介します。

■ココアブラウニー

はちみつのやさしい甘さで満足感もあります


216kcal

たんぱく質 8.6g｜脂質 8.8g｜炭水化物 25.4g

材料（1人分）

ココアパウダー……大さじ3

はちみつ……大さじ1

卵……1個

豆乳……大さじ1

作り方

1　すべての材料をマグカップに入れて、しっかり混ぜる。

2　ラップをせずに600W のレンジで2分30秒加熱。

※1歳未満の乳児にはちみつを与えないようにしてください。

栄養士's VOICE

ココアには鉄をはじめ、カカオ由来のポリフェノールや食物繊維が含まれており、おやつを楽しみながら栄養も取り入れられるのが魅力です。はちみつのやさしい甘さで満足感もあります。

■レシピを参考にするときは

・レシピでは電子レンジは600Wを使用しています。500Wの場合は加熱時間を1.2倍にしてください。

・レシピに記載された電子レンジの加熱時間はあくまで目安です。メーカーや機種によって仕上がりが異なる場合があるため、様子を見ながら調整してください。

・電子レンジで食品を加熱しすぎると発火事故が起こる可能性があります。加熱時間をよく守り、加熱しすぎないよう十分にご注意ください。また、電子レンジ可の耐熱容器をご使用ください。

【著者プロフィール】

杏耶

食べるの大好き！ 山形県出身の食いしん坊イラストレーター。レシピを公開しているX（旧Twitter）とInstagramも大人気。

【監修者プロフィール】

橋村悦子

管理栄養士。製薬・食品メーカーからの依頼により、生活習慣病などで食事療法が必要な方への食事提案を約20年にわたり行う。制限がある中でも「おいしく、無理なく続けられる」を大切にしたレシピに定評がある。

※本記事は杏耶（著）、橋村悦子（監修）の書籍『ダイエット失敗続きで食べるの大好きな私が 食べるのをガマンせず20kg痩せたレシピ』から一部抜粋・編集しました。