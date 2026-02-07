日本テレビ・読売テレビ系「サタデーLIVE ニュース ジグザグ」（土曜前11・55）の7日放送で、選挙戦最終日を迎えた衆院選について特集。日本テレビの矢岡亮一郎解説委員が国会記者会館から中継で出演し、与野党幹部らの様子を伝えた。

高市早苗首相（自民党総裁）は決戦前日に東京都内4カ所で支持を訴える予定。新党・中道改革連合の野田佳彦共同代表は都内7カ所、斉藤鉄夫共同代表は同5カ所で遊説を行う。

国民民主党の玉木雄一郎代表について、矢岡氏は「玉木代表も東京なんです。ただ、こちらは数が違うんですね」と話し、「小澤さん、何カ所ぐらい行くと思われますか？」とスタジオにいる番組MCの俳優・小澤征悦に質問。小澤は「野田さんが7カ所で斉藤さんが5カ所だから、5カ所ぐらいですかね？」と答えたが、玉木代表の遊説予定は何と20カ所。「そんなに？」と驚く小澤に、矢岡氏は「東京は30選挙区あるんですけどその3分の2を30分刻みで回る」と説明した。

番組では日本維新の会、参政党、共産党、れいわ新選組、減税日本・ゆうこく連合、日本保守党、社民党、チームみらいの各党の最後の訴えの予定も伝えた。