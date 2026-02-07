アグネス・チャン、経営者の姉と“顔出し”2ショット「お二人ともお若い」「素敵過ぎます」
歌手でタレントのアグネス・チャン（70）が25日、自身のブログを更新。姉のヘレン・チャンさんとの2ショットを披露した。
【写真】「お二人ともお若い」アグネス・チャンと経営者の姉の“顔出し”2ショット
アグネスは2022年11月のブログで、ヘレンさんについて、「健康食品会社の経営者であり、医者の姉は二人に息子の母と三人の孫の祖母です」（原文ママ）と紹介しており、「努力家で心優しい姉は私の憧れです」と伝えていた。
この日は「姉が香港のトップブランドリーダー大賞を受賞しました」と報告し、2ショットなどの写真をアップ。姉妹で顔を寄せ合い、晴れやかな笑顔を見せている。
「本当におめでとうございます 長年の努力の成果ですね!!!! 本当におめでとう」と祝福し、「有名ななデザイナーVivien Tam のドレスを着て、受賞式に臨んだ姉です」（原文ママ）と華やかなドレスに身を包んだ全身ショットも披露。「これからも元気で頑張ってください!!!!!!」とエールを送った。
この投稿には、「お姉さま受賞おめでとうございます ツーショットが素敵過ぎます」「お二人ともお若い」「ヘレンさんも若いなぁ」などのコメントが寄せられている。
【写真】「お二人ともお若い」アグネス・チャンと経営者の姉の“顔出し”2ショット
アグネスは2022年11月のブログで、ヘレンさんについて、「健康食品会社の経営者であり、医者の姉は二人に息子の母と三人の孫の祖母です」（原文ママ）と紹介しており、「努力家で心優しい姉は私の憧れです」と伝えていた。
この日は「姉が香港のトップブランドリーダー大賞を受賞しました」と報告し、2ショットなどの写真をアップ。姉妹で顔を寄せ合い、晴れやかな笑顔を見せている。
この投稿には、「お姉さま受賞おめでとうございます ツーショットが素敵過ぎます」「お二人ともお若い」「ヘレンさんも若いなぁ」などのコメントが寄せられている。