¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¡¢JO1¤Î²ÏÌî½ã´î¡Ê28¡Ë¤¬¤Þ¤µ¤«¤Î¡ÈÎäÂ¢¸Ë¥È¥é¥Ö¥ë¡É¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£7Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿½Ð±é±Ç²è¡ÖJO1DER SHOW 2025¡¡¡ÈWHEREVER WE ARE¡ÉIN TOKYO DOME¡ÝLIVE FILM¡×¡Ê¥ª¡¦¥æ¥ó¥É¥ó´ÆÆÄ¡Ë¸ø³«µÇ°ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ë½ÐÀÊ¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ°Æü6Æü¤Þ¤ÇÌó1½µ´Ö¡¢»Å»ö¤Ç´Ú¹ñ¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÏÌî¤ÏËÁÆ¬¤¢¤¤¤µ¤Ä¤Ç¡ÖºòÆüµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²È¤ËÌá¤Ã¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤¬¾¯¤·¤À¤±³«¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡×¤È¸ì¤ê¡Ö¤â¤¦¡¢Ãæ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¥µ¥±¤È¤«¤¦¤Ê¤®¤È¤«¤¬¥¢¥Ã¥Ä¥¢¥Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£Á´Éô¼Î¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥¤¥Ð¥¤¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢º£Æü¤Ï³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£
±Ç²è¤ÏºòÇ¯³«ºÅ¤·¤¿Åìµþ¥É¡¼¥à¸ø±é¤ÎÌÏÍÍ¤ò¥é¥¤¥Ö¥Õ¥£¥ë¥à¤È¤·¤Æ¤ª¤µ¤á¤¿°ìºî¡£ÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ÏÁ´¹ñ¤Î±Ç²è´Û¤Ç¤âÃæ·Ñ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢²ÏÌî¤Ï¡Ö¥·¥Í¥Þ¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥óÂçÏÂ·´»³¤Î¤ß¤ó¤Ê¡¢³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡£·´»³¹â¹»¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤è¤¯¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÃÏ¸µÆàÎÉ¸©¤Î±Ç²è´Û¤Ø¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤âÁ÷¤Ã¤ÆÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤¿¡£