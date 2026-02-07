現役引退した元プロ野球選手の中田翔氏が７日放送のＭＢＳ「ごぶごぶ」に出演。浜田雅功と街ぶらロケを行った。

途中で後輩の杉谷拳士氏から寄せられた極秘情報が紹介され、「（中田氏は）普段後輩には強気だがダルビッシュ有投手に呼び出されると態度が急転」と別人だったと明かされた。

中田氏は「ダルビッシュさんですよ…」と反論せず、新人時代から「すごく厳しくしていただいて」。

中田氏によると若手時代、京セラドームでレフトを守った時にフライ球がきて、一瞬、前進かバックか戸惑った後に前進したが捕球できず、ボールが大きくバウンドして頭を越えて後逸してしまい、ランニングホームランになったことがあったという。

ベンチに戻って座っていると、背後からダルビッシュ選手に「お前シバくぞ」とイジられたと明かし、浜田が爆笑。中田氏は、当時は「一言だけいわれて、もう後ろ見れんかったです。ずーっと前見てました。とにかくチームが逆転してくれ！と、それだけ。シバくぞって言われてから、ダルさんの顔は一度も見てない」と笑わせた。

浜田が「マジで！？めっちゃおもろい」と大喜びした。

中田氏は「指導してもらいましたね。しっかりとした生活の仕方から。僕にとってはダルさんは特別な先輩でもあったので、ダルさんの時は態度が変わったかもしれませんね」と認め、暴露でイジってきた杉谷氏に向けて「僕、強く当たってもいないのに、こういう言い方をするんですよ、あいつ。よくない」と抗議していた。