¡Ú¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡Û¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ÍùÆî¤«¤é°¤ÎÀöÎéÍá¤ÓÈ¯Ê³¡Ö¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ï¶¯¤¤¤«¤é¤Ê¡ª¡×
¡¡½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¡Ö¥¹¥¿¡¼¥À¥à¡×¤Ç³èÌö¤¹¤ë¿Íµ¤£Ù£ï£õ£Ô£õ£â£å£ò¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬¡¢¶Ë°·³ÃÄ¡Ö£È¡¥£Á¡¥£Ô¡¥£Å¡¥¡Ê¥Ø¥¤¥È¡Ë¡×¤ÎÍùÆî¡Ê£±£¹¡Ë¤Ë°¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤ÏºòÇ¯Ëö¤ÎÎ¾¹ñÂç²ñ¤ÇºÆ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡££±·î¤ËÃÏÊý½ä¶È¤Ë¤Ï»²²Ã¤»¤º¸å³Ú±àÂç²ñ¤Î£³»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¡£¤³¤Î¾õ¶·¤ËÍùÆî¤«¤é¡Ö¤ªÁ°¤ß¤¿¤¤¤ÊÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê¥ä¥Ä¤¬¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤òÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬µ¤¤Ë¤¯¤ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÂÐÀï¤òÍ×µá¤µ¤ì£·Æü¤Î¥¨¥Ç¥£¥ª¥ó¥¢¥ê¡¼¥ÊÂçºåÂè£±¶¥µ»¾ìÂç²ñ¤ÇÍùÆî¤È·ãÆÍ¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤¬»Ï¤Þ¤ë¤ÈÍùÆî¤«¤é¥à¥Á¤Ç²¥¤é¤ì¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¼ó¤òÄù¤á¾å¤²¤é¤ìÌåÀä¡£¤µ¤é¤ËµÒÀÊ¤ËÅê¤²Èô¤Ð¤µ¤ì°¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¤¯¤é¤¤¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÂÃ¤òÅÇ¤¤«¤±¤é¤ì¤ë¤ÈÅÜ¤ê¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¤¬¥ª¥ó¤Ë¡£ÇÏ¾è¤ê¤Ç¥¨¥ë¥Ü¡¼¤òÃ¡¤¤³¤à¤ÈÒÄ¸Ç¤á¤ÇÄù¤á¾å¤²Àä¶«¤·¤¿¡£Àª¤¤¾è¤Ã¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¾å¤Ã¤¿ÍùÆî¤ò¾ì³°¤ËÆÍ¤Èô¤Ð¤¹¤È¡¢¥×¥é¥ó¥Á¥ã¤òÈ¯¼Í¡£»Õ¾¢¤ÎÍÕ·î¤ò»×¤ï¤»¤ëÂÚ¶õ¼°¥Ö¥ì¡¼¥ó¥Ð¥¹¥¿¡¼¤òßÚÎö¤·¤¿°ÕÃÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤â¥¸¥ã¡¼¥Þ¥ó¡¢¥·¥ã¥¤¥Ë¥ó¥°¡¦¥¦¥£¥¶¡¼¥É¤ÈÂçµ»¤ò·«¤ê½Ð¤·¤¿¤¬¡¢ÀèÇÚ¤Î²ç¾ë¤ÏÊø¤»¤º¡£ºÇ¸å¤ÏÍùÆî¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥À¥Ö¥ë¥Ë¡¼¤«¤é¤ÎÉ¬»¦µ»£Ð£é£î£ë♡£Ä£å£ö£é£ì¤ò¤¯¤é¤¤£³¥«¥¦¥ó¥È¤ò¸¥¾å¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢¥Þ¥¤¥¯¤ò»ý¤Ã¤¿ÍùÆî¤«¤é¡Ö¥Õ¥ï¡¢¤ªÁ°¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤ë¤¸¤ã¤Í¤¨¤«¡Ä¤È¤«¸À¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤«¥Ð¥«¡ª¡¡¥×¥í¥ì¥¹¤Ï´Å¤¯¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡ª¡¡»ä¤Ï¥¹¥¿¡¼¥À¥à½êÂ°¤È¤·¤Æ¥×¥é¥¤¥É¤ò»ý¤Ã¤Æ¤ë¡£¤À¤«¤é¤ªÁ°¤Î¤³¤È¤ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤À¤Ê¤ó¤ÆÇ§¤á¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¥³¥¤¥Ä¤Á¤ç¤Ã¤È¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬ÌÌÇò¤¤¡£º£¤Î¤ªÁ°¤ÏÍ½ÁªÇÔÂà¤Ç¡¼¤¹¡ª¡×¤È¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤¬ºòÇ¯£¸·î¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤ä¤¹»Ò¤ËÅê¤²¤«¤±±ê¾å¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤¢¤¨¤Æ°úÍÑ¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤¢¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¥®¥ê¥®¥ê¤Î¥é¥¤¥ó¤òÄ¶¤¨¤Á¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤À¤è¡ª¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤Ä¤Ä¡Ö¾¡¤Ã¤Æ¤â¤Ã¤ÈÀ¸°Õµ¤¤Ê¸ý¤ò¤¤¤¤Æ¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤É²ù¤·¤¤¤Ê¡£¤½¤ó¤Ê°¤¤¥á¥¤¥¯¤·¤Æ½Ð¤Æ¤¤Æ¤½¤ó¤Ê¿´¤Ë¶Á¤¯¸ÀÍÕ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Ê¡ª¡¡¤³¤ì¤«¤é¤â¤ªÁ°¤Ë¤È¤Ã¤ÆÌÜ¾ã¤ê¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¤¤Æ¤ä¤ë¤è¡ª¡×¤È¸À¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤¿¥Õ¥ï¤Á¤ã¤ó¤Ï¡Öº£Æü¤Ï´°ÇÔ¤Ç¤¹¡£¤¢¤ó¤ÊÉ÷¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¥±¥ó¥«Çä¤é¤ì¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Î·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤ÇÉáÄÌ¤Î¿·¿Í¤ß¤¿¤¤¤ËÉé¤±¤ë¤«¤è¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡×¤È¸ª¤òÍî¤È¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤âÉ¬»à¤ËÁ°¤ò¸þ¤³¤¦¤È¼«¿È¤ò¸ÝÉñ¤¹¤ë¤È¡Ö»äÀäÂÐÄü¤á¤Ê¤¤¤«¤é¡£ÍùÆî¤µ¤ó¤«¤é£³¥«¥¦¥ó¥È¼è¤ë°Ê³°¤Ë¤³¤Ã¤Á¤Ç¤Ï¤¤¤í¤¤¤íÌÜÉ¸¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£»ä¤Î¥×¥í¥ì¥¹¿ÍÀ¸¤Ï»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤Ð¤Ã¤«¤Ê¤ó¤À¤è¡£¼«Ê¬¤Î¤³¤È¿®¤¸¤Æ¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¸þ¤³¤¦Â¦¤Ë¤¤¤¿¿Í´Ö¤Ï¶¯¤¤¤«¤é¤Ê¡£¤ä¤Ã¤Æ¤ä¤ë¤¾¡ª¡×¤Èµ¤¹ç¤òÆþ¤ìÄ¾¤·¤¿¡£