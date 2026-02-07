15歳モデル・百瀬夢奏、未成年喫煙＆飲酒で無期限活動休止「社会人としての自覚に欠けるもの」所属事務所が事実認める
【モデルプレス＝2026/02/07】モデルで女優の百瀬夢奏（15）が無期限で活動を自粛することがわかった。所属事務所のスペースクラフト・エージェンシーが7日、モデルプレスの取材に応じた。
未成年喫煙の疑惑をもたれる写真がSNS上で拡散されていた百瀬。この騒動を受け、同事務所は「事実関係の確認について SNS上で拡散されております喫煙の写真につきまして、本人に確認いたしましたところ、事実であることが判りました。また、併せて飲酒の事実についても確認致しました」と事実であることを認めた。
また「弊社の見解と処分について 今回の行為は、社会人としての自覚に欠けるものであり、コンプライアンス違反として弊社では極めて重大に受け止めております。 本人も深く反省しておりますが、事態の重さを鑑み、弊社といたしましては百瀬夢奏に対し、無期限の活動自粛の処分を決定いたしました」と無期限で活動を自粛することを説明。「今後の対応について 一部で厳しいご意見もいただくものと承知しておりますが、本人が事実を正直に話し、心から反省している姿勢を考慮し、弊社といたしましては解雇という形ではなく、更生のための教育期間を設け、改めて社会人としての責任を全うできるよう指導監督していく所存です」とコメントしている。
また、「今後は、全所属タレントおよびスタッフに対するコンプライアンス教育を徹底し、二度とこのような事態を招かないよう、再発防止に全力を尽くしてまいります」「関係者の皆様、ならびにファンの皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、深くお詫び申し上げます」と今後についての姿勢を示した。
百瀬は、東京都出身。2010年3月2日生まれ。ドラマ「いつかこの恋を思い出してきっと泣いてしまう」（2016年）、映画「ラストサマーウォーズ」（2022年）でなど幅広い作品に出演。P＆GのCM「レノア クエン酸in超消臭」シリーズでは「ねこ娘」役を演じ、洗練されたビジュアルが話題を呼んでいた。（modelpress編集部）
