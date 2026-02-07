佐藤ノア、彩り豊かな手作りサラダプレート公開「健康的で美味しそう」「盛り付けまで天才的」と絶賛の声
【モデルプレス＝2026/02/07】モデルでアーティストとしても活躍する佐藤ノアが2月6日、自身のInstagramストーリーズを更新。ワンプレートご飯を披露し、反響が寄せられている。
【写真】28歳人気アーティスト「盛り付けまで天才的」と話題のヘルシーごはん
佐藤は「最近つくったご飯みせて」のリクエストに応えて、彩り豊かなワンプレートご飯を投稿。「玄米にサラダプレートみたいな」とコメントし、焼き鮭や玄米を中心に、トマトや玉ねぎ、きのこ、レモン、ハーブ、ナッツを添えたバランスの良いメニューを披露した。移動中の合間を縫ってファンからの質問に答える形で、自身の食生活を明かした。
この投稿にファンからは「えっ、手作りなのすごい」「健康的で美味しそう」「クオリティが高い」「盛り付けまで天才的」「真似してみたい」「お肌の綺麗さの秘訣はこの食事なんですね」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
◆佐藤ノア、健康的なワンプレートご飯を披露
◆佐藤ノアのメイド服姿に反響
