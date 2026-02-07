明日8日(日)は、大雪のピークとなるでしょう。北海道の日本海側から山陰では広く警報級の大雪の恐れがあり、特にJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)に伴う活発な雪雲が流れ込む近畿北部や山陰でドカ雪となる恐れがあります。通行止めや車の立ち往生など交通障害に警戒が必要です。関東から西の太平洋側でも積雪となる所があるでしょう。交通への影響に注意が必要です。

【北海道〜東海】日本海側は大雪 太平洋側でも積雪か

今日7日(土)、日本列島は冬型の気圧配置となっており、寒気が流れ込んでいます。明日8日(日)は、上空に一層強い寒気が流れ込み、大雪のピークとなるでしょう。



【北海道】8日(日)にかけて日本海側を中心に雪の降り方が強まり、大雪やふぶく所もあるでしょう。9日(月)は大雪のピークは越えますが、断続的に雪が降り、積雪が増える見込みです。車の立ち往生など交通障害に注意・警戒が必要です。



【東北・北陸】日本海側で、すでに平年を上回る積雪となっている所が多くなっています。さらに8日(日)は日本海側で雪が強まり、警報級の大雪となる恐れがあります。9日(月)にかけても寒気の影響が続き、午前中ほど雪が降るでしょう。道路への気象影響リスクが高くなります。冬用タイヤやチェーンの装着に加え、スコップや砂などの冬用装備を車に積んでおいてください。



【関東甲信】8日(日)にかけて山沿いや山地を中心に大雪となる恐れがあり、平地でも積雪となる所があるでしょう。東京23区でもうっすらと雪が積もる可能性があります。厳しい寒さとなり、路面が凍結する所もあるでしょう。車はノーマルタイヤは危険です。公共交通機関を使うなど無理のないようにしてください。



【東海】気圧の谷の影響で静岡県の東部や伊豆を中心に8日(日)にかけて雪が降り、山地を中心に大雪となる所があるでしょう。平地でも積雪となる所がありそうです。車の運転は積雪や路面の凍結に注意が必要です。また、三重県にも雪雲が流れ込み、大雪となる恐れがあります。

【近畿〜九州】近畿北部や山陰でドカ雪の恐れ

【近畿・中国地方】8日(日)にかけてJPCZ(日本海寒帯気団収束帯)に伴う活発な雪雲が流れ込むでしょう。近畿北部や山陰を中心に平地でも短い時間で積雪が一気に増える恐れがあります。9日(月)の午前中まで大雪による道路への影響リスクが高くなっています。除雪が追い付かず、道路の通行止めや車の立ち往生など交通障害に警戒が必要です。最新の交通情報を確認し、迂回や通行ルートの見直しも検討してください。



【四国・九州】9日(月)午前中にかけて、山地を中心に大雪となり、平地でも積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結による交通障害に注意してください。スタッドレスタイヤやチェーンの装着を義務付ける冬用タイヤ規制となる区間がありそうです。路面状況の悪化にご注意ください。



※道路ごとの影響については、道路の気象影響予測も参考になさってください。(気象予測に基づく影響予測ですので、実際の規制状況は道路管理者等の発表をご確認ください。)

雪道で立ち往生 一酸化炭素中毒に注意を

もしも雪道で立ち往生してしまった場合、一酸化炭素中毒に注意が必要です。



車が雪に埋まったときは、原則、エンジンを切りましょう。マフラーが雪に埋まると排気ガスが車内に逆流し、一酸化炭素中毒を起こすおそれがあります。窓を開けて換気しても、窓の開口量や風向きなどの条件によっては、一酸化炭素中毒の危険が高まることがあります。



防寒などでやむを得ずエンジンをかけるときは、マフラーが雪に埋まらないように、こまめにマフラーのまわりを除雪してください。雪道を運転する場合は、万が一に備えて、除雪用のスコップや防寒着、毛布などを車内に用意しておくとよいでしょう。