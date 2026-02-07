WBA世界ライトフライ級を13度防衛した具志堅用高氏（70）が、自身のYouTube「具志堅用高のネクストチャレンジ」を更新。群雄割拠する日本バンタム級ボクサーの現時点での評価を点数化した。

今や日本人が一番輝く“戦場”となったバンタム級。現時点の実力を点数化した。

具志堅氏が最も高く評価したのはWBA王者・堤聖也（角海老宝石）で8点。「ドネア戦で一段と力を付けた。安心して見られるボクサーじゃないが、練習、努力をしていると思った。プロとしての根性に点数付けた」と評した。

WBC王者・井上拓真（大橋）は7点。一発で倒すパンチ力を課題に挙げ、「世界王者は面白い試合をしないといけない」。

武居由樹（大橋）は7点。「スピード、パンチ、スター性がある。ポテンシャルも高いし、心構えもいい。ただ、ボクシングの基本が出来ていない」と評した。

武居と同じキック出身の那須川天心（帝拳）は5点と厳しい。「今後プロボクサーとして内容が問われる。チーム全体でどう変われるか」と、拓真戦を糧に成長を求めた。

4階級制覇王者の井岡一翔（志成）も6点と厳しい評価だ。もちろんバンタム級ボクサーとしてだけの評価で、「体の動きを見たら厳しい」と指摘した。

そして、堤と同じ8点の最高点を付けたのが増田陸（帝拳）。具志堅氏は「ボクシングがしっかりしている。スピード、パワーもある。今伸び盛り。勢いがある」と期待した。