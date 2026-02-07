2ピースロックバンド鈴木実貴子ズが、14日放送のニッポン放送「オールナイトニッポン0(ZERO)」に出演がすることが7日、分かった。

土曜日の同番組パーソナリティーは週替わりとなっており、鈴木実貴子ズが担当するのは、23年9月9日以来2度目。

鈴木実貴子は「2度目のオールナイトニッポン0(ZERO)、震えています」とコメント。「前回は終わった後、頭ギンギンになって寝られませんでした。ニッポン放送を出た時の朝日の美しさを覚えています」と振り返り、「とにかく、放送事故起こさない自信がないわ！」と続けた。

ズは「深夜3時の鈴木実貴子ズなんて、悪い予感しかしません…。鈴木実貴子ズというか、鈴木実貴子、…」と不穏なコメントを発表。「進行、ストッパー、タイムキーパー、役目が多くて大変ですが、誰かを傷つけることがないようにしつつ、面白い時間にできたらなと思います」と意気込み、「絶望のバレンタインデー(深夜)へようこそ！」と呼びかけた。

同番組では、楽曲「かかってこいよバッドエンド」の歌詞にかけた「右手にスパナでいったろか！」と思った過激な恋愛エピソードを募集するコーナーを実施予定。

元夫婦ながらバンドを継続している珍しい存在が、バレンタインデーにどのような番組を繰り広げるかに注目だ。